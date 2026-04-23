El Morriña Fest de A Coruña suma un tercer día con una jornada de electrónica de la mano de Brunch

El Morriña Fest dará un paso más en su evolución este 2026 con una novedad inédita: el festival contará por primera vez con una tercera jornada. Será el domingo 26 de julio, cuando el muelle de Batería de A Coruña se llene de música electrónica con una cita específica dedicada a este género.

La nueva jornada llegará de la mano de Brunch, un formato que aterriza en Galicia dentro del festival y que reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional. Con esta ampliación, el Morriña no solo suma un día más, sino que diversifica su propuesta y amplía su alcance.

El cartel estará liderado por Paul Kalkbrenner, uno de los grandes referentes de la electrónica europea. A diferencia de un DJ convencional, el artista alemán es considerado un músico en directo, ya que construye y reinterpreta sus temas sobre el escenario. Entre sus trabajos más conocidos destaca "Sky and Sand", un éxito internacional que superó las 200.000 copias vendidas, obtuvo el disco de platino y alcanzó los primeros puestos en países como Alemania o Bélgica.

Junto a él estará Maceo Plex, uno de los nombres consolidados de la escena internacional, con más de dos décadas de trayectoria en las que ha explorado sonidos que van del techno al house o el electro, siempre con un estilo muy personal.

La programación incluye también a la DJ y productora suiza Deer Jade, habitual en grandes eventos del circuito electrónico y vinculada a sellos de referencia como Innervisions o Kompakt, que llevará al puerto coruñés su característico sonido.

El toque local lo pondrá Karras Martínez, DJ gallego y figura habitual en la escena coruñesa, además de impulsor del festival Ether.

Esta nueva cita se suma a la programación ya anunciada para los días 24 y 25 de julio, en los que el festival reunirá a artistas como Myke Towers, Juanes, Manuel Turizo, Young Miko, Luck Ra, Belén Aguilera o Lewis OfMan, entre otros muchos, completando así un cartel más amplio y diverso para esta edición.