Madi Vera, la nueva voz de A Coruña: "Pedacitos de amor nació de una forma muy natural"

Madi Vera, nombre artístico de la coruñesa Raquel Iglesias, inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de Pedacitos de amor Gabriela Yañez

Entre melodías delicadas y emociones hechas canción, Madi Vera abre paso a un proyecto musical que nace desde lo íntimo y toma forma con paciencia, distancia y verdad. Bajo este nombre artístico, la coruñesa Raquel Iglesias presenta Pedacitos de amor, el primer adelanto del EP con el que inicia una nueva etapa creativa, gestada en Francia, donde comenzó a transformar vivencias personales en canciones.

Este sábado, la sala Don Giorgio de A Coruña acogerá la primera presentación de ese universo sonoro en una listening party privada concebida como una experiencia cercana y exclusiva. Será el primer encuentro entre la artista y el público en torno a unas canciones que hablan de amor, memoria y emociones compartidas. Hablamos con ella sobre el origen de este proyecto, su proceso creativo y el camino que empieza ahora a desplegarse.

Para quien aún no te conozca, ¿quién es Madi Vera y cómo nace este proyecto?

Madi Vera nace de la necesidad de dar nombre a una versión más artística, espiritual y soñadora de mí misma. Antes trabajaba con mi nombre propio, pero sentía que este proyecto necesitaba otra identidad. Es una propuesta muy conectada con los sentimientos, intensa y emocional, que intenta mirar lo cotidiano desde otras perspectivas y reflexionar sobre ello.

¿Cómo definirías el sonido de Madi Vera?

Es un sonido indie pop, pero con muchas influencias folk. Haber nacido en Galicia marca mucho: esas raíces celtas están ahí inevitablemente. Mi música mezcla todas esas referencias con una sensibilidad muy centrada en la voz, que al final es mi instrumento principal.

Eres de Oleiros, ¿cómo influyó crecer allí en tu sensibilidad artística?

Muchísimo. En mi familia nadie se dedica profesionalmente a la música, pero mi padre es muy melómano y desde pequeña me enseñó artistas menos comerciales, mucha música local, mucho folclore gallego. Creo que esa conexión con lo celta y lo emocional viene en gran parte de ahí.

¿Cuándo descubriste que cantar era algo más que una afición?

En bachillerato tuve claro que quería dedicarme a esto. Hasta entonces seguía un poco el camino esperado, pensaba incluso estudiar Psicología, pero me di cuenta de que lo mío estaba en la música. Ahí hablé con mis padres y terminé marchándome a Inglaterra para estudiar un grado universitario de música moderna en canto profesional.

¿Cómo ha sido tu evolución como cantante?

Ha sido un camino largo, muy bonito, pero también duro. Nunca dejas de aprender: cambian los géneros, las formas de producir, las herramientas… Ser artista también transforma a la persona. No es solo una profesión, influye directamente en quién eres.

Este año publicas tu primer EP, ¿qué significa para ti?

Es un trabajo muy importante, tanto profesional como personalmente. Tenía claro que este tenía que ser el primer EP de Madi Vera porque es el que mejor me representa. Lo compuse en Francia, después de mudarme allí tras la pandemia, y siento que ahí encontré de verdad mi sonido.

¿Qué nos cuenta Pedacitos de amor?

Es una canción que habla del amor desde otra perspectiva: no solo el amor romántico vivido en primera persona, sino también esos pequeños momentos que observamos en otros y que también nos conmueven. Nació de una forma muy natural, mientras hacía ejercicios de composición, y acabó dando sentido a todo el EP.

Madi Vera posa en una imagen promocional de su nuevo proyecto musical Gabriela Yañez

¿Qué recorrido emocional plantea este disco?

El EP está formado por cuatro canciones y funciona como un viaje emocional alrededor del primer amor. Cada tema representa una etapa: el descubrimiento, la euforia, el conflicto entre avanzar o quedarse, y finalmente la despedida. Quería guardar todo eso como una especie de cápsula emocional.

¿Qué te gustaría que sintiera el público al escucharlo?

Me gustaría que cada persona lo interpretase desde su propia experiencia. Aunque nace de algo muy personal, quiero que quien lo escuche lo haga suyo: que piense en su primer amor, en su madre, en un amigo… en cualquier vínculo que le despierte emoción.

¿Cómo será el lanzamiento del proyecto?

El EP irá saliendo poco a poco durante este año, una canción cada dos o tres meses, acompañando distintas estaciones emocionales. El primer single sale hoy,17 de abril, y mi idea es cerrar esta etapa en noviembre con un concierto especial.

¿Dónde te ves dentro de unos años?

Me gustaría encontrar un público fiel y poder vivir de esto haciendo giras en salas y conciertos íntimos. No aspiro necesariamente a algo masivo, sino a construir una trayectoria sólida y honesta, como la de artistas a los que admiro mucho, como Morgan.

¿Qué sueñas para Madi Vera?

Llevar este proyecto lo más lejos posible. Estoy empezando, pero tengo mucha ambición y muchas ganas de crecer.