Cuenta atrás para el Flores Rock 2026 en A Coruña: ocho bandas se disputarán un puesto en el cartel

La batalla de bandas del festival Flores Rock, en A Coruña, ya está en marcha tras la selección de las ocho formaciones que se disputarán el próximo 16 de mayo en la plaza del Sol Naciente del barrio de As Flores un puesto en el cartel definitivo del festival, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre.

Keepers, Five Pipers, Here Comes The Pain, Baila Cuchillo, Graxa, Ewaric, Replicantes y Penitence In Darkness son las ocho formaciones que actuarán en la batalla de bandas. La primera y la segunda banda clasificadas, además de participar en el festival junto a grandes formaciones que serán anunciadas próximamente, conseguirán una sesión de grabación de un videoclip y una experiencia en un estudio de grabación, respectivamente.

Las bandas seleccionadas actuarán en directo con una presentación de 25 minutos, en la que se admitirán un máximo de dos versiones de temas no originales. El jurado estará compuesto por cinco miembros, con un representante del IMCE, un/a promotor/a musical de una sala de conciertos de la ciudad, un representante de un estudio de grabación de la ciudad, un representante de una empresa de grabación de vídeo de la ciudad y un representante experto designado por la organización.

El Concello de A Coruña organiza junto con la Plataforma Vecinal del Barrio de As Flores este evento, "siguiendo las directrices marcadas por la alcaldesa para lograr una amplia diversidad en la programación musical de la ciudad apostando por un género, el rock, que ha cambiado la historia de la música", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

"Este es un trabajo desde la base, que cohesiona socialmente a la comunidad en torno a un festival que los vecinos sienten como propio", añadió Castro. El Flores Rock se va consolidando como una propuesta musical de gran relevancia, con actuaciones de artistas contrastados como Soziedad Alkohólica.