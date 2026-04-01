A Coruña se llena de música: conciertos destacados del mes de abril

Algunos de los conciertos a los que podrás asistir en A Coruña en el mes de abril

Arranca abril y A Coruña lo hace con una agenda musical cargada de propuestas. La ciudad presenta una programación prácticamente diaria con conciertos para todos los públicos, en la que conviven grandes giras, artistas consagrados y propuestas más cercanas en salas emblemáticas.

Coincidiendo además con la Semana Santa -que comienza el jueves 2 de abril-, muchos aprovecharán estos días festivos para disfrutar de la música en directo. A lo largo del mes, el calendario de actuaciones recorrerá distintos estilos, desde el rap y el rock hasta el pop, la música clásica o propuestas más alternativas, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para la música en vivo en Galicia.

Saibran y Lumedoloop abren el mes

Doble concierto protagonizado por Saibran y Lumedoloop

El mes arranca en la Sala Filomatic con un doble concierto protagonizado por Saibran y Lumedoloop a las 22:30 horas.

Saibran, proyecto personal de Cibrán García -conocido por formar parte de Boyanka Kostova-, presenta su primer disco Atardecer Harmonioso con Gotas de Primavera. El artista llega con un directo acompañado por Julián Goicoa al bajo y Fiz García a la batería, en una propuesta que mezcla rap con influencias más orgánicas.

Por su parte, Lumedoloop -integrado por Jamas, Møu y DJ Mil- presenta (Re)existencia, su primer LP conjunto. Sobre el escenario despliegan un directo potente que combina poesía, denuncia social e introspección, con una puesta en escena sin artificios y una fuerte carga conceptual.

Los Tikismikis

Los Tikismikis actuarán en la sala Malavida

El 3 de abril a las 21:00 horas, la Sala MalaVida será el escenario del regreso de Los Tikismikis, que vuelven a subirse al escenario con una premisa clara: recordar que cada concierto es una experiencia única.

La banda apuesta por la cercanía con el público y por un directo desenfadado, en el que la conexión con los asistentes es parte fundamental del espectáculo.

Candlelight: Coldplay vs. Imagine Dragons y tributo a The Beatles

Concierto Candlelight.

El sábado, día 4 de abril, el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre acoge este espectáculo en formato íntimo que cuenta con dos sesiones, a las 19:00 y a las 21:00 horas. El público podrá disfrutar de versiones de Coldplay e Imagine Dragons en una función con iluminación especial y un enfoque más emocional y sensorial.

The Buzz Lovers, tributo a Nirvana

Uno de los tributos más reconocidos de Nirvana

La Sala Garufa recibe el 4 de abril, con apertura de puertas a las 22:00 horas, a The Buzz Lovers, una de las bandas tributo más reconocidas de Nirvana.

El grupo ofrece un espectáculo que recrea con gran fidelidad los directos de la mítica banda estadounidense, con una puesta en escena que busca trasladar al público a la esencia del grunge de los años 90.

Carmina Burana

Carmina Burana de La Fura dels Baus, llega al Palacio de la Ópera

El Palacio de la Ópera acoge el 5 de abril a las 19:00 horas una de las grandes citas culturales del mes con Carmina Burana.

La propuesta, a cargo de La Fura dels Baus junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y su coro, combina música, escenografía y espectáculo visual en una reinterpretación contemporánea de la obra de Carl Orff.

Georgina en la Sala Mardi Gras

Georgina actuará en la sala Mardi Gras

La Sala Mardi Gras acoge a Georgina, que llega con Una gira de esas, un formato cercano en el que presenta su nuevo disco Un día de esos. El concierto, que comenzará a las 21:30 horas, propone un viaje emocional en el que la artista combina nuevas canciones con un repaso a su carrera, en un ambiente cálido y cercano.

Los Deltonos presentan El Futuro

Los Deltonos actuarán en la Sala Garufa

La Sala Garufa acoge el 10 de abril a las 21:30 horas el concierto de Los Deltonos, que llegan a A Coruña dentro de la gira de presentación de su nuevo disco El Futuro.

La banda, formada por Hendrik Rover (voz y guitarra), Sergio Rodríguez (bajo) y Javi Arias (batería), mantiene su esencia con un sonido que combina blues rock, rock clásico y raíces americanas. Sus letras, cargadas de ironía y crítica, siguen siendo una de sus señas de identidad.

Marasmo en la Sala Mardi Gras

Marasmo actuará en la sala Mardi Gras

Ese mismo día, a las 22:30 horas, la Sala Mardi Gras acoge el concierto de Marasmo, en una de las paradas de su primera gira por España.

El artista, que mantiene su identidad oculta tras una máscara de oso, presenta en directo parte de un proyecto que verá la luz completa en 2027. Su propuesta combina misterio, narrativa y una estética muy marcada.

Luz Casal en el Palacio de la Ópera

Luz Casal actuará el 11 de abril en el Palacio de la Ópera

La cantante Luz Casal actuará en el Palacio de la Ópera de A Coruña el próximo 11 de abril a las 20:30 horas dentro de su gira Me voy a permitir, con la que presenta su último trabajo discográfico.

En este nuevo álbum, la artista gallega ofrece un repertorio marcado por la variedad de estilos y registros, con diez canciones que reflejan distintas formas de abordar la música y la interpretación. Se trata de un proyecto en el que Luz Casal combina influencias de la chanson francesa con sonidos vinculados al cancionero latinoamericano, sin abandonar su esencia rockera.

Concierto de Celta Cortos en la Sala Pelícano

Concierto de Celtas Cortos en la Sala Pelícano

El grupo de rock celta Celtas Cortos actuará en la Sala Pelícano el próximo 11 de abril dentro de la gira con la que conmemoran sus cuatro décadas sobre los escenarios, titulada 40 años contando cuentos. A Coruña será una de las paradas de este recorrido especial, que también incluye ciudades como Madrid, Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, Bilbao y Valladolid, lugar de origen de la banda en 1986.

A lo largo de su trayectoria, Celtas Cortos ha vendido más de dos millones de discos, consolidando un estilo propio basado en la fusión de rock y música de raíz celta.

No Way Out regresa a los escenarios

El grupo catalán retoma su actividad con un directo

En el ámbito del rock, la banda No Way Out regresa a los escenarios tras una década de ausencia con un concierto el 12 de abril en el Playa Club. El grupo catalán, uno de los referentes del pop-punk nacional en los años 2000, retoma su actividad con un directo que permitirá al público revivir algunos de sus temas más conocidos.

Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J)

Hijos de la Ruina actuarán en el Coliseum de A Coruña en abril de 2026 Wikipedia

El trío formado por Natos, Waor y Recycled J regresa con una de las giras más esperadas del rap español. Además, A Coruña será su única parada en Galicia dentro de esta gira nacional. Actuarán el viernes 17 de abril a las 22:00 horas en el Coliseum.

La La Love You de nuevo en la ciudad

La La Love You en directo en A Coruña el 17 abril

La La Love You hará parada en A Coruña con su gira La La Tour, uno de los directos más esperados del pop punk nacional. La banda madrileña llega en uno de sus mejores momentos, tras consolidarse como uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años. El concierto tendrá lugar el 17 de abril en la sala Pelícano, a partir de las 21:30 horas.

Viva Suecia llega al Coliseum

Viva Suecia presentará su último trabajo en el Coliseum

El 18 de abril, a las 21:30 horas, la banda murciana presentará su último trabajo en uno de los recintos más grandes de la ciudad, en un concierto pensado para miles de asistentes y con un potente directo que les ha consolidado como referencia del indie nacional.

Gira Operación Triunfo 2025

Martín canta 'Hold the line' en la Gala 0 de OT @OT_Oficial

Un día después, el 19 de abril, será el turno de la gira de Operación Triunfo en concierto, también en el Coliseum. Los concursantes del popular programa televisivo compartirán escenario en un espectáculo dinámico y dirigido a todos los públicos, especialmente a los seguidores más jóvenes. Entre los participantes estará el coruñés Martín Yáñez, "Tinho", uno de los nombres más seguidos por el público gallego. El concierto será a las 20:00 horas.

El Arrebato aterriza en el Palacio de la Ópera

El Arrebato actuará en el Palacio de la Ópera el 25 de abril

El Arrebato llegará a A Coruña con su gira El viaje inesperado, un espectáculo con el que el artista celebra el presente y la capacidad de adaptarse a lo que trae la vida.

El concierto tendrá lugar el 25 de abril a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera. Sobre el escenario, el cantante propone un directo marcado por la emoción y la improvisación, inspirado en esos giros del destino que cambian el rumbo sin previo aviso.

Rodrigo Cuevas presenta La Belleza

Imagen promocional de la gira de Rodrigo Cuevas.

Rodrigo Cuevas actuará en la ciudad el próximo 30 de abril a las 22:00 horas. La Belleza es una propuesta escénica que combina música tradicional con sonidos contemporáneos, humor y performance. El artista asturiano, formado en Oviedo y Barcelona, se ha consolidado como una de las figuras más singulares del panorama musical español, reconocimiento que le valió el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023.