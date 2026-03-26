Vetusta Morla dará un segundo concierto en A Coruña el 6 de noviembre, tras agotar entradas

Vetusta Morla ofrecerá un segundo concierto en el Coliseum de A Coruña, el viernes 6 de noviembre, tras la gran demanda en las entradas para el sábado 7, dentro de su esperada gira de regreso 'Gira de vuelta. Canciones de ida'.

Este jueves a las 12:00 horas se abrió la venta general de entradas tanto para su actuación del sábado 7 como para la nueva fecha, el viernes 6 de noviembre. La alta demanda de entradas para la primera fecha confirmada hizo posible la celebración de un segundo concierto.

"A Coruña vuelve a acoger en exclusiva en Galicia uno de los grandes conciertos del año a nivel nacional, lo que confirma que somos una gran potencia cultural del noroeste, con capacidad para grandes eventos musicales", indicó Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. Vetusta Morla regresará por partida doble a la ciudad tras su histórico concierto en la playa de Riazor en 2024, en el que reunió a más de 50.000 personas como cabeza de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia.

De cara a 2026, la programación musical del Coliseum cuenta ya con 28 eventos musicales anunciados, a los que hay que sumar los eventos deportivos ya confirmados del Básquet Coruña. Las citas programadas son: Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Amaral (21 de febrero), Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), OT (19 de abril), Rodrigo Cuevas (30 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Megadeth (27 de mayo), La Reina del Flow (27 de junio), Pablo Alborán (4 de julio), Carlos Rivera (10 de julio), Yandel (Yandel Sinfónico, 12 de julio), Aitana (22 de julio), La Oreja de Van Gogh (11 y 12 de septiembre), Antonio Orozco (3 de octubre), Tanxugueiras (17 de octubre), Vetusta Morla (6 y 7 de noviembre), Melendi (13 y 14 de noviembre), Bryan Adams (16 de noviembre), Raphael (21 de noviembre), Hombres G (5 de diciembre) y Carolina Durante (12 de diciembre).