El glam-punk de ELLiS·D y el pop de Nadadora se suman a Noites do Porto 2026 en A Coruña

El Festival Noites do Porto continúa avanzando los artistas que formarán parte de su cartel para este 2026. Tras el anuncio del directo en exclusiva en Galicia del estadounidense Curtis Harding y los conciertos de flamenco de María José Llergo, Lela Soto y La Tania, ahora se suman el glam-punk británico ELLiS·D y el celebrado regreso de los gallegos Nadadora.

Estas dos nuevas propuestas formarán parte de la cápsula Noites nas salas, que sigue brindando alegrías a los amantes de la música. Las entradas están a la venta desde este mismo miércoles en las plataformas de Ataquilla.com y Ticketmaster.com.



Tras el anuncio de la presencia de Curtis Harding, la segunda propuesta internacional que presenta Noites do Porto este 2026 supone, ni más ni menos, que el debut en España de ELLiS·D, el prometedor proyecto musical de Ellis Dickinson (batería de Fat Dog), una suerte de mix David Bowie, David Byrne y los primeros The Who. Su mezcla de glam-punk visceral con psicodelia, su entrega vocal hipnótica y su arrolladora puesta en escena —descrita por la prensa británica como un alud de energía pura—, será una de las citas más sorprendentes de esta edición.



Si en anteriores ediciones de Noites do Porto el festival llamó la atención del público con bandas como Alcalá Norte, Deadletter o The Gulps, este 2026, desde Brighton, llega ELLiS·D. con su último EP Spill. El estreno a nivel estatal del británico llegará el 28 de junio en uno de los templos de la música en directo de la ciudad: la sala Mardi Gras.

Regreso de Nadadora

El broche de oro de la sexta edición de Noites do Porto lo pondrá el regreso de una de las bandas más celebradas del pop independiente nacional: Nadadora. El grupo construyó una sólida identidad con sus discos Hablaremos del miedo (2007) y Luz, Oscuridad, Luz (2010) que lo llevaron a actuar en grandes festivales del país.

Ahora, la formación original —con los coruñeses Sara Atán y Gonzalo Abalo, además de Edu Romero, Daniel Abalo y Montxo Couselo— regresa con Mañana y siempre, un álbum producido por Martí Perarnau y que se podrá escuchar por primera vez en A Coruña el próximo 5 de julio en el Garufa Club, en el que promete ser uno de los reencuentros más emotivos de la temporada.



Con el anuncio de la incorporación de ELLiS·D y Nadadora al cartel de Noites do Porto, el festival confirma su diversidad estilística y refuerza su compromiso con el circuito de salas de conciertos de la ciudad. El evento, que cuenta con el respaldo del Concello da Coruña, Xunta de Galicia —a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo— y Estrella Galicia, incluye también en su programación a Curtis Harding, Maria José Llergo, Lela Soto y La Tania.