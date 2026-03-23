El estadounidense Curtis Harding, primer confirmado de Noites do Porto 2026 en A Coruña

El Festival musical Noites do Porto de A Coruña acaba de anunciar al primer artista confirmado para su edición de este 2026: Curtis Harding. El artista, que se subirá al escenario del Inn Club el 30 de junio, es una de las voces más relevantes de la escena del soul a nivel internacional.

El cantante y compositor estadounidense presentará en la ciudad herculina su nuevo disco, 'Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt', publicado el pasado mes de septiembre.

El soul vanguardista de Curtis Harding llegará a la ciudad en un formato íntimo, como parte de la cápsula 'Noites nas salas'. El músico, referente indiscutible del slop 'n' soul, ha elegido Noites do Porto como una de sus únicas tres paradas en España este año, siendo la de A Coruña su única fecha en Galicia. Harding es el artista perfecto para personificar el espíritu de Noites: elegante, clásico pero innovador, y capaz de transformar un concierto en un rito compartido.

Las entradas para la presentación de 'Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt' ya están a la venta en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.com.



'Noites do Porto', organizado por MASGALICIA y que este año se adelanta en el calendario para convertirse en el primer festival de música del verano en A Coruña, del 22 de junio a 5 de julio, comienza a desvelar este lunes los primeros nombres de su cartel. Lo hace reivindicando su esencia: calidad, eclecticismo, exclusividad, y proximidad con las salas de conciertos, alejado de los macroeventos. Un festival a contracorriente, pensado para quienes aman la música y que, por encima de todo, se amarra aún más al ecosistema cultural de la ciudad.



En los próximos días, Noites do Porto seguirá su hoja de ruta "a contracorriente" y dará a conocer nuevos nombres que mantendrán su filosofía, reafirmando que lo primordial para el evento es el talento y la identidad. Se incorporarán nuevos espacios, se integrarán más contenidos y se ampliarán las cápsulas de programación para sumergirse, más si cabe, en la ciudad herculina.

