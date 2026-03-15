ExpoRock cierra con éxito su primera edición en A Coruña reuniendo a más de 4.500 asistentes

Más de 4.500 personas disfrutaron este sábado de EXPORock, superando todas las expectativas de la organización. El evento llegó a EXPOCoruña para afianzarse como el primer festival de música de la temporada. Así lo demuestran no solo los números, sino también la emoción con la que se vivió este evento desde primera hora.

Una programación que arrancó a las 10:30 horas de la mañana con una concentración motera de Harley-Davidson en la Torre de Hércules que marcó el inicio de un festival que se alargaría hasta las 03:30 horas del domingo, con una propuesta sólida y coherente que unirá a los amantes de las motos, la gastronomía y el rock.

La música arrancó con el grupo de Boiro, Agoraphobia, a las 12:30 horas y los italianos Talco a las 13:40 horas. El área gastronómica del festival y la Feria Vintage tuvieron gran aceptación por parte del público, que se concentraba en el hall del recinto ferial para contemplar las novedades de los puestos y disfrutar de una pausa recargando energías en los puestos de gastronomía.

Ya por la tarde, el festival retomó su actividad musical con Ciclonautas, El Drogas, MClan, Soziedad Alkoholika y Obús, cerrando la jornada a las 03:30 horas.

Desde Metronoventa, coorganizadores del evento, destacan el "gran ambiente vivido desde primera hora en esta edición inaugural, que junto a las críticas positivas recibidas confirma que es un festival que ha venido para quedarse".

Por su parte, desde EXPOCoruña destacan el éxito organizativo del evento, "lo que demuestra el potencial y la polivalencia del recinto, que lo capacitan para acoger múltiples eventos sin importar el contexto: desde ferias, congresos, festivales o convenciones".