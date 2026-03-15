El Atlantic Pride de A Coruña recibe el Premio Nacional a la Contribución a la Igualdad

El Festival Atlantic Pride de A Coruña acaba de ser galardonado en los prestigiosos Iberian Festival Awards con el Premio Nacional a la Contribución a la Igualdad, en reconocimiento a su labor a favor de la diversidad y de los derechos LGTBQ+.

Los premios fueron entregados la pasada noche en Ponta Delgada, en las Islas Azores, en Portugal. "Estamos felices… pero sobre todo orgullosxs. Porque este premio fala do que somos: un festival aberto, diverso e comprometido, construído entre artistas, público, equipos e todas as persoas que defendedes que a cultura tamén pode cambiar as cousas. Grazas por facer posible o #OrgulloDoNorte agora e sempre. Vémonos no #AtlanticPride2026 da Coruña!", celebran desde la organización del festival coruñés.

Edición 2026: del 5 al 12 de julio

Este 2026 el Atlantic Pride se celebrará del 5 al 12 de julio en la ciudad herculina. La edición de este año promete volver a contar con artistas de primer nivel en su cartel. Precisamente, esta semana daban a conocer cinco nuevas propuestas: Alba Reche, Zahara, Julieta, Ricky Merino y Kika Lorace, que prometen subir la temperatura del Orgullo do Norte coruñés este verano.

Junto a estas nuevas confirmaciones, el talento gallego emergente estará también presente en los escenarios del Atlantic Pride este verano de la mano de arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s. Power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de cuajo llenarán el escenario de su mano.

Además, Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May también se subirán a los escenarios del Orgullo do Norte, y a ellos se sumarán muchos otros en próximas fechas.

El Atlantic Pride es un festival pionero, gratuito e inclusivo nacido en la ciudad de A Coruña en el año 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos.

La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de A Coruña, además del apoyo de la Deputación da Coruña y el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.