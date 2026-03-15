Atlantic Pride 2025

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El Atlantic Pride de A Coruña recibe el Premio Nacional a la Contribución a la Igualdad

El festival coruñés, conocido como O Orgullo do Norte, resultó galardonado anoche en los prestigiosos Iberian Festival Awards. Su próxima edición será del 5 al 12 de julio

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El Festival Atlantic Pride de A Coruña acaba de ser galardonado en los prestigiosos Iberian Festival Awards con el Premio Nacional a la Contribución a la Igualdad, en reconocimiento a su labor a favor de la diversidad y de los derechos LGTBQ+.

Alba Reche y Zahara con su espectáculo de electrónica.

Los premios fueron entregados la pasada noche en Ponta Delgada, en las Islas Azores, en Portugal. "Estamos felices… pero sobre todo orgullosxs. Porque este premio fala do que somos: un festival aberto, diverso e comprometido, construído entre artistas, público, equipos e todas as persoas que defendedes que a cultura tamén pode cambiar as cousas. Grazas por facer posible o #OrgulloDoNorte agora e sempre. Vémonos no #AtlanticPride2026 da Coruña!", celebran desde la organización del festival coruñés.

Edición 2026: del 5 al 12 de julio

Este 2026 el Atlantic Pride se celebrará del 5 al 12 de julio en la ciudad herculina. La edición de este año promete volver a contar con artistas de primer nivel en su cartel. Precisamente, esta semana daban a conocer cinco nuevas propuestas: Alba Reche, Zahara, Julieta, Ricky Merino y Kika Lorace, que prometen subir la temperatura del Orgullo do Norte coruñés este verano.

Junto a estas nuevas confirmaciones, el talento gallego emergente estará también presente en los escenarios del Atlantic Pride este verano de la mano de arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s. Power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de cuajo llenarán el escenario de su mano.

Además, Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May también se subirán a los escenarios del Orgullo do Norte, y a ellos se sumarán muchos otros en próximas fechas.

El Atlantic Pride es un festival pionero, gratuito e inclusivo nacido en la ciudad de A Coruña en el año 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos.

La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de A Coruña, además del apoyo de la Deputación da Coruña y el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.