El grupo valenciano Bernal actúa en A Coruña y Vigo: "Somos de tocar mucho y hablar poco"
La banda presentará en la Sala Supersonic de Vigo (13 de marzo) y la Sala La Disfruna (14 de marzo) su nuevo trabajo, 'Vida y Milagros'
Bernal actúa este viernes y este sábado en Galicia. El grupo valenciano presentará en la Sala Supersonic de Vigo (13 de marzo) y la Sala La Disfruna (14 de marzo) su nuevo trabajo, Vida y Milagros. Este es su segundo LP tras ¿Qué tal todo allí fuera? (2022), y llega tras su primer EP La necesidad de contarlo (2023).
El disco se estructura como un relato completo y consciente de sí mismo. "Doce canciones que funcionan casi como un ciclo cerrado, doce estaciones de un mismo trayecto vital. Como los doce apóstoles, el disco predica un peregrinaje de virtud y clarividencia, donde cada canción aporta una voz distinta a una misma historia de aprendizaje, pérdida y transformación", indican desde la promotora.
La banda ha erigido por sí misma con este trabajo un organismo vivo de Post Pop consolidado de una forma directa y portentosa; todo ello acompañado de letras introspectivas e intensas que recuerdan la profundidad de campo de un género que Bernal está reescribiendo.
De todo ello, y mucho más, hablamos con su bajista Eduardo Nogués, que cuenta las horas para llegar a Galicia junto a Carlos Martínez-Bernal (guitarra principal y voz), Álvaro Martínez Gil (guitarra y voz) y Mickele Morra (batería).
Visitáis Galicia para presentar vuestro segundo trabajo. ¿Cómo están siendo vuestras sensaciones y la recepción por parte del público?
Estamos en una nube totalmente, porque la gente lo ha abrazado y lo ha hecho suyo súper pronto. Es súper, súper satisfactorio. Cuando tú haces las canciones, desde que las creas, las compones, las grabas... pasa muchísimo tiempo, parece que ya dejan de estar frescas, por así decirlo, porque ya las has macerado mucho. Pero cuando las sacas y el público las hace suyas es un momento súper mágico.
Hemos dado dos bolos, uno en la Sala Sol de Madrid, que fue bestial porque fue al día siguiente de sacar el disco y la gente ya sabía prácticamente todos los temas. Yo estaba flipando porque estaba escuchando a la mitad de la sala cantar todos los temas.
El otro que hicimos fue en Lleida el finde pasado. Yo pensaba que habría 10 personas y vinieron unas 60. Había gente que también se sabía todos los temas, vinieron a comprar merchan, se acercaron a hablar y nos dijeron que les había flipado el disco. Estamos súper contentos.
¿Cómo ha evolucionado este disco respecto a vuestro primer trabajo?
El proceso ha sido muy similar: juntarnos los cuatro y hacer canciones sin ninguna pretensión, más allá de disfrutar de ello. Sí que es verdad que en este nos hemos currado bastante más la parte visual. Nos volvimos a juntar con The Mistery y nos han ayudado a redondear el concepto del disco y los videoclips. El vinilo está muy trabajado.
Por nuestra parte, el proceso sería el mismo y es ir componiendo de forma natural lo que nos sale y luego juntarnos para ponerlo en común. Sí que es verdad que a nivel producción nos fuimos con Raúl Avellán de The Mixtery, lo que nos ha hecho subir de nivel tanto como músicos como como personas, porque es un profesional como la copa de un pino y nos ha ayudado mucho a mejorar nuestro sonido.
Lo grabásteis solo en cinco días
Sí, de hecho creo que fueron 13.
"Siempre que sale un disco tenemos material como para sacar otro porque estamos componiendo todo el rato. No entendemos otra forma de hacerlo."
¿Y cómo fueron esos días de grabación? ¿Cómo sentisteis las canciones?
Intensos. A Raúl le gusta ir muy al detalle y analizar cada tema, cada compás, y ver qué hace cada elemento para que no se peleen luego en la mezcla. Se hicieron también muchos cambios sobre la marcha. En el caso de Mikele, a las baterías, hay muchos temas que se rehicieron casi de cero.
Ver como evolucionan los temas en el momento era súper, súper satisfactorio. Pero al final acababas muy drenado de energía porque prácticamente estábamos 10 horas diarias todos los días. Fue un proceso muy bonito pero muy trallero.
¿Y cómo estáis ahora? En cuatro años habéis lanzado dos álbumes.
Estamos a tope. De hecho, siempre que sale un disco tenemos material como para sacar otro porque estamos componiendo todo el rato. No entendemos otra forma de hacerlo.
Cuando entramos a grabar Vida y Milagros en un principio iban a ser 15 temas, pero luego vimos que ya era mucho. Pero los que no grabamos no son descartes, porque nos siguen flipando y creo que los sacaremos más pronto que tarde. Tenemos ya casi unos cinco temas, y una carpeta con otras 15 o así. No hay ningún plan de parar por ahora.
Hay Bernal para rato.
Sí, sí.
¿Y qué buscabais contar con este nuevo trabajo?
Las letras hablan de vivencias del día a día, cosas comunes, no hay mucha metáfora, no hay historias de ciencia ficción. Básicamente es explicar un poco lo que es nuestra vida, y también hay impulso de cómo definir lo que es el progreso de la banda.
El segundo tema habla literalmente de lo que es irse de gira, los cuatro en el coche. Básicamente, queríamos explicar lo que ha sido el paso a la vida adulta en estos últimos dos, tres años de independizarse: hacer nuevos amigos, perder amistades, relaciones... Es un diario para explicar el día a día de una forma romántica, musical.
Usáis además el valenciano. ¿Buscáis llevar la raíz con vosotros?
En este caso, el tema se compuso en castellano, pero Álvaro se sintió como en un bloqueo creativo, no le salían mucho las ideas. Empezó a ganar amistades nuevas valencianoparlantes, y como estaba más en el mundillo probó a escribirla en valenciano y le salió del tirón.
Fue algo muy natural, no se pensó 'vamos a hacer un tema en valenciano', sino que se dio de forma bastante natural.
"El norte nos flipa, tocamos en Fene el año pasado y me preparé un mini speech porque mi chica es gallega y le dije 'ayúdame' para hablar en gallego aquí. A la gente le hizo mucha ilusión. Parece que el proyecto gusta mucho por ahí"
Este fin de semana estáis en Galicia, actuáis en dos salas de A Coruña y Vigo. ¿Cómo van a ser estos conciertos? ¿Qué puede esperar el público?
Mucho ruido y poco hablar. Somos de tocar mucho y hablar poco, y ojalá haya mucha interacción por parte del público, porque a mí personalmente es lo que más me llena: ver a la gente disfrutar y cantar.
El norte nos flipa, tocamos en Fene el año pasado y me preparé un mini speech porque mi chica es gallega y le dije 'ayúdame' para hablar en gallego aquí. A la gente le hizo mucha ilusión. Parece que el proyecto gusta mucho por ahí.
La verdad que a nosotros nos flipan las tierras del norte, es todo precioso. Siempre que llegamos y vemos los bosques... Es impactante, muy bonito todo. A mí personalmente, ahora que tengo familia por A Coruña, también me hace especial ilusión ir, estamos muy emocionados.
Tenéis también prevista actuaciones en algún festival gallego. ¿Plantéais diferentes estos conciertos a los de las salas?
Intentamos mantener la esencia en todos los eventos que hacemos. No queremos tener distinción entre salas y festivales.
En tú caso, tienes familia en Galicia. Pero como grupo, ¿tenéis previsto hacer algo cuando aterricéis?
No nos suele dar mucho tiempo porque siempre es llegar con mucha prisa al hostal y probar sonido, tocar y volver. Yo me voy a quedar un día más con mi pareja y seguro que nos daremos un paseíto por el Orzán.
Como grupo, es muy chulo el poder viajar tanto, pero nunca te da tiempo a indagar ni a poder investigar porque tienes que ir a la prueba de sonido, a tocar, a dormir y volverte al día siguiente porque el lunes se trabaja. A ver si otra vez podemos ir con más tiempo y aprovechar.
Y de cara al futuro, ¿tenéis algún proyecto en marcha?
El disco ha salido hace un mes y cuatro días, está todo muy fresco. Siempre estamos dándole al coco y cuando sacamos un disco ya estamos pensando en el siguiente, algo que en cierto modo mola y en cierto modo agobia un montón.
Vamos a estar girando estos dos años para que tenga sendio: vamos a darle el máximo mimo y amor a Vida y Milagros y a ver cómo lo recibe la gente, que por ahora ha sido muy bien.