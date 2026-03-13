El aperitivo de Dani Martín y Hombres G en A Coruña

La nostalgia del pop español tomará A Coruña el próximo 21 de marzo, pues Carlos Bau & 80 Razones ofrecerán en The Clab un concierto homenaje único para revivir algunos de los grandes himnos de varias generaciones

A Coruña se prepara para una noche cargada de nostalgia, energía y grandes himnos del pop español: El próximo 21 de marzo a las 23:00 horas, Carlos Bau & 80 Razones ofrecerán en The Clab un concierto muy especial en homenaje a dos de las bandas más queridas del pop nacional: Hombres G y El Canto del Loco.

El espectáculo será además un perfecto aperitivo para dos de las grandes citas musicales que vivirá la ciudad este año: la esperada actuación de Dani Martín, ex líder de El Canto del Loco, prevista para mayo, y el concierto de Hombres G, que llegará a A Coruña en diciembre.

Para Carlos Bau, la cita tiene un significado especial. El artista celebra en 2026 35 años de carrera musical, una trayectoria marcada por el amor al pop y por una relación muy cercana con algunos de los nombres más importantes de la música española. Entre las bonitas coincidencias de su carrera destaca haber compartido escenario con Hombres G como artista invitado, así como haber coincidido con El Canto del Loco en la ceremonia de los Premios de la Música Española, donde Bau recibió el galardón a Mejor Canción en Gallego en la XIV edición.

A lo largo de estas tres décadas y media, Bau también ha tenido la oportunidad de compartir escenario con otros artistas de referencia como Luz Casal, Los Secretos, Sergio Dalma o Jarabe de Palo, consolidando un recorrido musical lleno de momentos memorables.

Fiel a su filosofía artística, Bau suele recordar una frase que resume su manera de entender la música: "Nunca aspiramos a llenar estadios, nos conformamos con llenar corazones."

Ese espíritu estará muy presente en esta cita única y exclusiva en The Clab, donde el público podrá cantar y revivir algunos de los grandes himnos del pop español en un ambiente festivo, cercano e interactivo. La última vez que Carlos Bau & 80 Razones actuaron en la sala, más de 300 personas decidieron que no había un plan mejor, convirtiendo la noche en una auténtica fiesta pop. Todo apunta a que el próximo 21 de marzo volverá a repetirse la magia. ¿Te lo vas a perder? Las entradas ya están disponibles y puedes conseguirlas a través de este enlace en TicketAndRoll.