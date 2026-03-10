Mar de Fondo agota entradas en A Coruña con más de un mes de antelación para presentar su cuarto disco

Mar de Fondo ha agotado las entradas para su próximo concierto en la sala Garufa de A Coruña, donde presentará su cuarto disco, Lo llamaban rock’n’roll, el 18 de abril. El aforo se ha completado con más de un mes de antelación, un plazo poco habitual en el circuito musical coruñés.

El grupo, formado en 2015, aprovechará la cita para celebrar su décimo aniversario sobre los escenarios. El concierto será la presentación oficial de su nuevo trabajo, que mantiene la apuesta por el rock con guitarras en primer plano y un sonido de corte clásico.

Éxito del videoclip

La expectación por el disco se ha visto impulsada por “Bailando con las ratas”, el primer adelanto del álbum, que ha superado las 125.000 reproducciones en YouTube en menos de un mes,. Este tema ha funcionado como carta de presentación y ha contribuido a disparar el interés por el concierto.

Lo llamaban rock’n’roll está formado por diez canciones producidas por Manuel Ramil en Tercera Planta Estudios. El grupo plantea el álbum como un homenaje al rock’n’roll y al hard rock, con melodías accesibles y riffs directos.

Entre los temas destaca “Percebeiro”, una canción en la que la banda incorpora una colaboración orquestal poco habitual en el género. En ella participan el músico Abraham Cupeiro y la Orquesta Sinfónica de Galicia, con arreglos sinfónicos a cargo del compositor José Cancela. El videoclip de este tema se estrenará esta semana, el 12 de marzo.