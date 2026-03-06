La Orquesta Sinfónica de Galicia vuelve a Bilbao con un doble concierto en Musika-Música

La Orquesta Sinfónica de Galicia graba la canción oficial del Mundial 2026: 'Somos Más'.

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) regresará este fin de semana al festival Musika-Música de Bilbao, reafirmando su presencia en uno de los eventos de música clásica más importantes de España.

Los conciertos tendrán lugar en el Palacio Euskalduna, donde la orquesta interpretará un programa diseñado para atraer tanto a expertos como a nuevos públicos.

El sábado 7, a mediodía, la OSG interpretará la célebre Sinfonía Del Nuevo Mundo de Dvořák, una obra que combina riqueza melódica y fuerza emocional.

El domingo 8 por la tarde, el programa continuará con la apertura de Los maestros cantores de Wagner y el Concierto para violonchelo de Edward Elgar, con Asier Polo como solista, ofreciendo un espectáculo cargado de lirismo y virtuosismo.

En su vigésimo quinta edición, Musika-Música reúne a algunas de las principales orquestas del país, convirtiendo Bilbao en un centro de referencia de la música durante varios días.

La OSG mantiene desde su primera participación en 2017 un vínculo sólido con el público del festival, que espera cada año sus actuaciones con gran expectación.