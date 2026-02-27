Estos son los grandes conciertos en A Coruña que llenarán de música el mes de marzo 2026

Estos son los grandes conciertos en A Coruña que llenarán de ritmo el mes de marzo 2026

Desde el rock alternativo de The Kooks y el britpop de Suede; pasando por el latin jazz de fusión que trae el Paquito D'Rivera Trio; y terminando con la canción de autor de aclamados autores españoles, como Barry B o Alizzz. Estos son algunos de los conciertos para no perderse en el mes de marzo en A Coruña.

Todo ello sin olvidarnos del sonido clásico de Fórmula V, Pedro Guerra y Javier Álvarez, tres pilares de la música española; o del pop electrónico de Miss Caffeina; sumando también la nueva ola de punk de Biznaga y, por supuesto, la psicodelia de Rufus T. Firefly.

En Quincemil hemos seleccionado los grandes conciertos del mes de marzo de 2026 para no dejar de bailar. Y tú, ¿cuál no te vas a perder?

5 de marzo: The Kooks

La banda británica The Kooks harán una parada en Galicia como parte de su Tour Europeo

El jueves 5 a las 22:00 horas empezamos el mes de marzo por todo lo alto con el show inédito que The Kooks dará en la sala Pelícano. Será una de las primeras citas musicales enmarcadas dentro de la programación de O Gozo Fest 2026.

Los coruñeses amantes del indie rock están de suerte, pues este mes de conciertos se abrirá con un espectáculo de una de las bandas británicas más importantes del rock alternativo actual. Será la única parada que harán en Galicia como parte de su Tour europeo. Presentarán en directo su nuevo trabajo Never Know.

Las entradas están a la venta en ticketmaster.es desde 45,50 euros. ¿Te vas a perder esta cita única?

5 y 6 de marzo: Barry B

El cantante Barry B.

El jueves 5 y el viernes 6 a las 22:00 horas El Chato, también conocido como Barry B, regresa a la ciudad herculina con dos fechas exclusivas como parte de su nueva gira internacional Infancia Mal Calibrada para presentar en directo los temas de su EP de 2025 de nombre homónimo.

La sala Inn Club acogerá estas dos eléctricas noches en las que se fusionará el mejor sonido de rock, punk, hip hop y funk. No te pierdas la oportunidad de escuchar en directo a este artista emergente que ya amasa grandes éxitos como Yo pensaba que me había tocado el cielo (ft. Carolina Durante) o El lago de mi pena.

Las entradas para ambos días ya han sido agotadas.

6 de marzo: Pedro Guerra y Javier Álvarez

Los dos atemporales cantantes Pedro Guerra y Javier Álvarez vuelven a la ciudad herculina

El viernes 6 a las 20:30 horas en el Teatro Colón tenemos una cita exclusiva con dos grandes voces que marcaron la generación de nuevos cantautores en los años 90: Pedro Guerra y Javier Álvarez, quienes se reencuentran sobre los escenarios para presentar su gira conjunta Aunque ya no soy dos.

Un espectáculo hecho por y para los nostálgicos de esta etapa tan brillante de la música española. Será un encuentro lleno de nostalgia donde tampoco faltará el humor, la emoción y la ternura. ¿Te sumas a cantar con estos dos autores los repertorios atemporales de Amor en vena y Debajo del puente?

No te lo pienses más y consigue tus entradas en Ataquilla.com desde 30,24 euros.

13 de marzo: Biznaga

Biznaga se despide de su álbum '¡Ahora!' en A Coruña

El viernes 13 a las 20:00 horas en el Playa Club el grupo Biznaga nos regalará una noche entera del punk-rock nacional más fresco. Este vibrante espectáculo forma parte de la gira de despedida de su álbum ¡Ahora! (2024).

Si lo que buscas es una sesión musical en la que no dejarás de cantar, saltar y gritar, te recomendamos pasarte a disfrutar de esta banda emergente. Desde el estallido de los temas de su álbum Sentido del Espectáculo (2017), Biznaga ha conseguido abrir las puertas a un nuevo punk que suena cada vez más en España.

Puedes conseguir tus entradas desde 20,03 euros en wegow.com. ¿Te atreves?

14 de marzo: Fórmula V

Fórmula V celebra sus 55 años de éxitos en los escenarios coruñeses

El sábado 14 a las 20:00 horas aterriza Fórmula V en los escenarios del Teatro Colón, donde presentarán un espectáculo inolvidable para celebrar por todo lo alto sus 55 años de éxitos.

Desde Cuéntame, pasando por Tengo tu amor y terminando con Loco casi loco. Estos y muchos más éxitos son los que interpretará Paco Pastor en este show único e irrepetible. No te lo pienses más y apúntate a ver en directo a una de las bandas más emblemáticas de la música española.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 38,88 euros. ¡Date prisa antes de que se agoten!

14 de marzo: Rufus T. Firefly

Rufus T. Firefly se presenta en A Coruña como parte de los conciertos de Vibra Mahou

El sábado 14 también tenemos una cita en directo a las 21:00 horas con Rufus T. Firefly en El Pantalán, un show inédito que forma parte de la programación de conciertos Vibra Mahou 2026 y emocionará a los amantes del rock alternativo.

Desde My Synthetic Heart (2008) hasta Todas las cosas buenas (2025) -sin olvidar colaboraciones con Triángulo de Amor Bizarro y Viva Suecia- Rufus T. Firefly ha conseguido mantener un sonido único y orgánico que lo ha convertido en una de las agrupaciones de rock alternativo más queridas de España.

Las entradas están a la venta desde 25 euros en entradas.com

14 de marzo: Miss Caffeina

Miss Caffeina regresa a los escenarios con su BUENASUERTE Tour

La última gran cita musical del sábado 14 tendrá lugar en la sala Inn Club a las 21:30 horas y estará protagonizada por una de las bandas referentes del pop electrónico nacional: Miss Caffeina, quienes regresan a los escenarios tras un año de descanso.

El trío madrileño presenta su BUENASUERTE Tour, donde interpretarán por primera vez en directo canciones como Argumento de Mierda o Debería Estar Brillando. Y, por supuesto, tampoco podrán faltar sus éxitos de siempre, como Bla Bla Bla, el tema con el que participaron en la edición 2024 del Benidorm Fest.

¿Te apuntas? No te olvides de que las entradas están a la venta desde 30 euros en tixxlab.com

17 de marzo: Suede

El icónico grupo de britpop Suede se presenta en los escenarios coruñeses este mes

El martes 17 a las 21:00 horas llega a la sala Pelícano una de las bandas más icónicas del britpop: Suede, quienes presentarán su álbum Antidepresants y gira Dancing With Europeans Tour, que cuenta con seis únicas paradas en España.

Este nuevo disco es considerado por la crítica uno de los mejores trabajos de Suede desde su primer y exitoso single So Young, que ya los había lanzado a la fama en el año 1993. ¿Estás preparado para vivir una noche del mejor sonido de rock alternativo internacional?

No te lo pienses más y hazte con las entradas desde 40 euros en feverup.com. ¡Queda poco para que se agoten!

18 de marzo: Paquito D’Rivera Trío

El Paquito D'Rivera Trio actuará en la sala Garufa este mes de marzo

El miércoles 18 a las 22:00 horas aterriza en la sala Garufa uno de los mejores músicos y compositores de saxofón y clarinete: Paquito D'Rivera. Además, vendrá acompañado del pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde.

El Paquito D'Rivera Trío promete una sesión exquisita de fusión jazz, ritmos cubanos, brasileños y boleros que ningún coruñés amante del latin jazz podrá perderse. Tres grandes nombres de renombre internacional que se encuentran en la sala Garufa para dar un concierto irrepetible. ¿Te lo vas a perder?

Consigue las entradas en woutick.es desde 53 euros. ¡Date prisa antes de que se agoten! La disponibilidad es limitada.

28 de marzo: Alizzz

El reconocido cantante y compositor Alizzz actuará en A Coruña a finales de mes

El sábado 28 a las 20:00 horas cerramos el mes con uno de los artistas, productores y compositores más importantes del panorama nacional: Alizzz, quien aterriza en el club Don Giorgio como parte del ciclo de conciertos SON Estrella Galicia.

Alizzz ha compuesto temas para artistas españoles, como Rosalía, Aitana o C. Tangana, e internacionales, como Becky G o Doja Cat. También amasa exitosas colaboraciones, como Sexo en la playa o El Encuentro con Amaia, Del Revés x Alizzz con Estopa y Autoestima con Lola Índigo y Cupido.

Las entradas ya han sido agotadas.

Conciertos en A Coruña día a día