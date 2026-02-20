Carballo (A Coruña) celebrará el 8M con un concierto reivindicativo de De Vacas

Carballo, en A Coruña, convertirá el primer fin de semana de marzo en un espacio de celebración y reivindicación feminista con motivo del 8M.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación de A Coruña, ha diseñado una programación especial que tendrá como acto central el concierto "Vacanal Sinfónica" del grupo De Vacas, el sábado 7 de marzo en el Pazo da Cultura.

La propuesta, impulsada por las áreas municipales de Cultura e Igualdad, busca ir más allá del carácter simbólico de la fecha.

Desde el Gobierno local subrayan que la igualdad debe impregnar todas las políticas públicas y no limitarse a una jornada concreta, apostando por iniciativas culturales que combinen entretenimiento y mensaje social.

El concierto de De Vacas servirá además para celebrar el décimo aniversario de la formación gallega sobre los escenarios. El espectáculo, concebido como una producción de gran formato, repasará su trayectoria con nuevas versiones, escenografía renovada y colaboraciones musicales.

La actuación contará con músicos en directo y la participación del Coro da Rá, en una puesta en escena que promete humor, retranca y revisión crítica de letras y estereotipos.

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla municipal desde el 20 de febrero a las 15:00 horas, según confirmó el Ayuntamiento.

Teatro y memoria judicial el viernes 6

La programación arrancará el viernes 6 de marzo con la representación de "Vitória", el montaje autobiográfico de Iria Pinheiro. La pieza aborda el proceso judicial iniciado por la actriz tras denunciar acoso sexual en el ámbito televisivo y reconstruye los hechos a través de documentación real, ironía y recursos propios del cabaré contemporáneo.

El espectáculo, dirigido a público mayor de 12 años, comenzará a las 21:00 horas en el mismo recinto cultural.

Una conmemoración con vocación transversal

Desde el Consistorio destacan que esta programación forma parte de una estrategia más amplia para integrar la perspectiva de género en todas las áreas municipales. La Diputación respalda la iniciativa a través del área de Igualdad, reforzando una cita que aspira a consolidarse en el calendario cultural de la comarca.

El Ayuntamiento avanzó además que en los próximos días se dará a conocer el resto de actividades vinculadas al 8M, con el objetivo de mantener la movilización social y la reflexión colectiva en defensa de los derechos de las mujeres.