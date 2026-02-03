Ona Mafalda presentará su segundo disco 'Reset' en Santiago de Compostela

Tras haber sido reconocida como embajadora EQUAL de Spotify, sertelonera en Barcelona de Coldplay (uno de los grupos internacionales con más éxito en el mundo) y después del éxito de sus singles Pink Lie, Ya no soy esa, KUIDAO o SALTO, la cantante Ona Mafalda llega a Santiago de Compostela para presentar su segundo trabajo discográfico Reset, un proyecto que marca una nueva etapa en su trayectoria.

Su nuevo trabajo comienza en noviembre de 2024 con la publicación de varios adelantos que han ido revelando la evolución artística de la cantautora. Hasta la fecha, la artista ha compartido seis temas que han conectado con un público cada vez más amplio y la han consolidado en la escena musical.

El álbum está compuesto por 11 canciones, mayoritariamente en español, el idioma en el que Ona Mafalda está desarrollando su carrera.

No obstante, gracias a sus raíces británicas y a su proyección internacional, el disco incluye también cuatro temas en inglés, reflejando su versatilidad y su capacidad para moverse con naturalidad entre ambos mundos.

Con Reset, la cantautora apuesta por un sonido eléctrico y vibrante, en el que las guitarras cobran un papel protagonista y que bebe de la energía de artistas revolucionarios de los años 70. El resultado es un trabajo honesto, fresco y lleno de fuerza, que permite redescubrir la nueva dimensión de la artista el próximo 7 de marzo en la Sala Moon compostelana.

El disco ya está disponible en todas las plataformas y las entradas para el concierto están disponibles en la página web del artista.