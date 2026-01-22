Vuelve el Touliña Pop de Sada (A Coruña).

Vuelve el Touliña Pop de Sada (A Coruña): programación completa del festival gratuito del 9 de mayo

El evento regresa con actuaciones confirmadas para la plaza, la playa y las calles del municipio, en el que se podrá disfrutar de un guateque

Sada calienta motores para uno de los eventos que preceden al verano y que cada año hace bailar a miles de personas en varios puntos del municipio. El Touliña Pop Festival 2026 ha confirmado ya a los artistas que harán vibrar a los asistentes a esta gran fiesta que se celebrará el sábado 9 de mayo.

Este "querido e inimitable" festival es gratuito y se puede disfrutar en emplazamientos como la plaza, las calles o la playa de Sada. Además, para terminar la jornada por todo lo alto, de madrugada está previsto celebrar un guateque.

La programación completa

La organización del Touliña Pop 2026 ha dado a conocer la programación para esta nueva edición de un evento gratuito que cada año reúne a miles de personas. Estas son las actuaciones previstas en cada ubicación:

Touliña Pop na rúa

  • Sesión vermut en el puerto de Sada conBee Dee Kay Drives The UFOzzz (Francia), desde las 13:30 horas
  • DJ PizarraPop amenizará la tarde en la calle do Río (homenaje a Moby Dick) haciendo que la música no pare desde las 16:00 horas

Conciertos en la playa de Sada

  • The Fuzillis (Reino Unido), a las 18:00 horas

  • Brad Marino (Estados Unidos), a las 19:00 horas

Conciertos en la plaza Irmáns Suárez Picallo

  • The Jackets (Suiza), a las 22:30 horas
  • The Lords of Altamont Official (Estados Unidos), a las 00:00 horas
  • Nashville Pussy (Estados Unidos), a las 01:00 horas

Entre banda y banda, Suzie Staysick & Phil Speto pondrán ritmo a la plaza con sus selecciones musicales. 

El gran guateque

Para cerrar la noche, Touliña Pop contará con un gran guateque desde las 02:00 horas de la madrugada del sábado al domingo. Los encargados de cerrar la gran fiesta son:

  • Diego Thee Blind Crows
  • El Tigre de Malasia
  • Ángel Snap
  • Jokin Misterklin
  • Juancho Discos Lizard