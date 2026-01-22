Ofrecido por:
Vuelve el Touliña Pop de Sada (A Coruña): programación completa del festival gratuito del 9 de mayo
El evento regresa con actuaciones confirmadas para la plaza, la playa y las calles del municipio, en el que se podrá disfrutar de un guateque
Sada calienta motores para uno de los eventos que preceden al verano y que cada año hace bailar a miles de personas en varios puntos del municipio. El Touliña Pop Festival 2026 ha confirmado ya a los artistas que harán vibrar a los asistentes a esta gran fiesta que se celebrará el sábado 9 de mayo.
Este "querido e inimitable" festival es gratuito y se puede disfrutar en emplazamientos como la plaza, las calles o la playa de Sada. Además, para terminar la jornada por todo lo alto, de madrugada está previsto celebrar un guateque.
La programación completa
La organización del Touliña Pop 2026 ha dado a conocer la programación para esta nueva edición de un evento gratuito que cada año reúne a miles de personas. Estas son las actuaciones previstas en cada ubicación:
Touliña Pop na rúa
- Sesión vermut en el puerto de Sada conBee Dee Kay Drives The UFOzzz (Francia), desde las 13:30 horas
- DJ PizarraPop amenizará la tarde en la calle do Río (homenaje a Moby Dick) haciendo que la música no pare desde las 16:00 horas
Conciertos en la playa de Sada
-
The Fuzillis (Reino Unido), a las 18:00 horas
-
Brad Marino (Estados Unidos), a las 19:00 horas
Conciertos en la plaza Irmáns Suárez Picallo
- The Jackets (Suiza), a las 22:30 horas
- The Lords of Altamont Official (Estados Unidos), a las 00:00 horas
- Nashville Pussy (Estados Unidos), a las 01:00 horas
Entre banda y banda, Suzie Staysick & Phil Speto pondrán ritmo a la plaza con sus selecciones musicales.
El gran guateque
Para cerrar la noche, Touliña Pop contará con un gran guateque desde las 02:00 horas de la madrugada del sábado al domingo. Los encargados de cerrar la gran fiesta son:
- Diego Thee Blind Crows
- El Tigre de Malasia
- Ángel Snap
- Jokin Misterklin
- Juancho Discos Lizard