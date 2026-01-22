Ya es oficial: este es el cantante gallego de OT que actuará este fin de semana en Riazor

El Deportivo se enfrentará este fin de semana contra el Racing de Santander. Tras una victoria muy importante frente al Almería, los de Antonio Hidalgo vuelven a casa para su encuentro con el equipo verdiblanco.

El partido entre el Deportivo y el Racing de Santander se disputará el domingo 25 de enero a las 21:00 horas en Riazor. Más allá del propio encuentro deportivo, la jornada contará con una sorpresa para los seguidores de Operación Triunfo (OT).

Tinho actuará en Riazor este fin de semana

Ya es oficial: el Deportivo ha confirmado a través de sus canales oficiales que el encuentro de este fin de semana contará con la actuación de uno de los concursantes más queridos de OT, Tinho, participante de la última edición.

"Vive a previa en Abanca-Riazor con Tinho", informan desde el club en un post de Instagram que ya supera los más de 3.700 'me gusta'. En la publicación añaden: "Entrade pronto a Abanca-Riazor e forma parte dun ambiente incribe no estado".

Tinho, que en más de una ocasión ha destacado lo que supone A Coruña (y Galicia) para él, actuará en los momentos previos al partido entre el Deportivo y el Racing de Santander.

Por ahora, poco más se sabe sobre la actuación: tendrá lugar antes de las 21:00 horas, en la previa del encuentro, y tanto el tema como las canciones que interpretará se mantienen como una sorpresa.

Tras la publicación en redes sociales, los seguidores del cantante, que quedó en tercera posición en OT, se han alegrado mucho con comentarios como: "Ojalá poder ir", "Dale, amigo" y "Non pode faltar: Tempestades de sal, Palabra prohibida, Lose control y Beautiful".

Tinho, que se ganó el cariño del público por su naturalidad y simpatía, ha reaccionado a la publicación del Dépor compartiéndola en su Instagram, acompañada de varios emoticonos y mostrando su emoción ante la noticia.

Cristina, compañera de edición de Tinho, ya había visitado las instalaciones del Athletic Club como aficionada del conjunto rojiblanco, algo que llevó a Tinho a preguntar en redes sociales si él también podría acudir a conocer el Dépor.

La respuesta del club, como no podía ser de otra manera, fue afirmativa, tal y como han dejado ver a través de sus redes sociales.