Arranca en A Coruña el ciclo "Notas y Hogueras" con un concierto gratuito el 28 de enero
La Sala de Cultura del Sporting Club Casino acogerá la primera cita musical del programa impulsado por las Hogueras de San Juan
El ciclo cultural Notas y Hogueras inicia su programación con un concierto gratuito el próximo 28 de enero de 2026, dando el pistoletazo de salida a una propuesta que une música y tradición en el marco de las Hogueras de San Juan.
La cita tendrá lugar en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, a partir de las 20:00 horas, y supondrá el comienzo de una serie de conciertos que tendrán lugar durante los meses previos a la celebración de las hogueras.
El programa cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de Galicia Calidade, y se enmarca dentro de las actividades culturales promovidas en colaboración con entidades locales, consolidando una oferta que combina calidad artística y entrada gratuita.