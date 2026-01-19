Santiago reunirá en un mismo día la magia de Harry Potter y la épica de El Señor de los Anillos

El 15 de febrero de 2026, el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia se convertirá en punto de encuentro para los amantes de la música de cine con dos conciertos sinfónicos independientes, programados el mismo día y en el mismo recinto, y que suponen la única oportunidad de verlos en Galicia.

Por un lado, La Sinfonía Mágica de Harry transportará al público al universo de Harry Potter a través de algunas de las composiciones más reconocibles de la saga cinematográfica. Melodías como Hedwig’s Theme, convertida en seña de identidad de Hogwarts, o los temas asociados a la magia, la amistad y el crecimiento de los personajes, protagonizan un concierto pensado tanto para jóvenes como para quienes crecieron con la historia del joven mago.

En una actuación distinta, también ese mismo día, llegará El Señor de los Anillos en Concierto, un recorrido musical por la Tierra Media que pone el acento en la épica y la emoción de la obra de El Señor de los Anillos. El repertorio incluye piezas que evocan la serenidad de la Comarca, la majestuosidad de Rivendel o la intensidad de las grandes batallas, con composiciones que han marcado a toda una generación de aficionados al cine fantástico y a la música sinfónica.

Ambos conciertos correrán a cargo de la Lords of the Sound, una formación especializada en grandes producciones musicales vinculadas al cine y la fantasía, conocida por su cuidada puesta en escena y por acercar la música orquestal a públicos muy diversos.

Aunque comparten fecha y espacio, se trata de dos experiencias diferentes, pensadas para dos generaciones distintas, pero unidas por la fuerza de las bandas sonoras más emblemáticas del cine contemporáneo. La coincidencia convierte a Santiago en un enclave excepcional para disfrutar, en una sola jornada, de dos universos musicales que han dejado huella en la cultura popular.

Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta y la organización prevé una alta asistencia, al tratarse de la única parada gallega de estas producciones sinfónicas.