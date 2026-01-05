Las entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña, a la venta esta semana

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en julio de 2026 en el Puerto de A Coruña Cedida

Los cantantes Romeo Santos y Prince Royce darán un concierto en el Muelle de Batería de A Coruña el 30 de julio de 2026. Una esperada actuación para la que los fans podrán adquirir las entradas desde esta misma semana: las localidades saldrán a la venta el jueves.

Romeo Santos y Prince Royce darán conciertos en 10 ciudades españolas en el marco de la gira europea en la que presentarán su disco conjunto, Mejor Tarde Que Nunca.

El tour arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza el 3 de julio; Pamplona el 4; Barcelona el 11; Murcia el 23; Valencia el 24; Madrid el 25; A Coruña el 30; Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.

Las entradas ya han salido en preventa para Madrid y Barcelona y, para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada comenzará el jueves 8 a las 12:00 horas. La venta general para todas las ciudades se activará el mismo jueves 8 a las 17:00 horas en la plataforma baila.fm.

Temas nuevos y otros que han marcado sus carreras

Mejor Tarde Que Nunca es la gira que une a El Rey de la Bachata (Romeo Santos) y el Príncipe de la Bachata (Prince Royce) para presentar su último trabajo juntos, Better Late Than Never, publicado el pasado mes de noviembre. Así, el concierto en A Coruña incluirá temas como Dardos, Celeste o Lokita Por Mí.

La promotora de la gira, además, señala que también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que "han llevado la bachata a una dimensión global" con una puesta en escena diseñada en específico para esta gira.