Melendi actuará en A Coruña el 14 de noviembre de 2026: será su único concierto en Galicia

Melendi dará un concierto en A Coruña en 2026. El artista ha anunciado este martes las fechas y ciudades de su gira Pop Rock Tour, entre las que se encuentra la urbe herculina. Así, el asturiano visitará A Coruña el 14 de noviembre del próximo año en el que será, según ha anunciado, el único concierto en Galicia.

El cantante comenzará la gira el 2 de octubre del próximo 2026 en Granada. Murcia, Pamplona, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Málaga, Valencia serán las otras paradas que hará antes de terminar el 22 de diciembre en Madrid.

El artista, de esta forma, ha anunciado las fechas de la gira antes de publicar el que será su duodécimo trabajo de estudio. Las entradas estarán disponibles este miércoles 17 de diciembre a partir de las 10:00 horas en melendioficial.com. Habrá preventa exclusiva para suscriptores hasta las 12:00 horas, momento en el que comenzará la venta general.

Pop Rock se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi tras Likes y Cicatrices (2021) y la celebración de 20 años sin noticias (2023). El artista asturiano busca con este trabajo conectar con el público a través de "letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo", explican desde la discográfica Sony Music.

La reciente gira 20 años Sin Noticias ha impulsado la internacionalización del artista, con más de un millón de asistentes a nivel global y una presencia a ambos lados del Atlántico. En España, sumó más de 700.000 asistentes y 'sold out' en todos los recintos.