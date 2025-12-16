Mamma Mia! llega a A Coruña con 14 funciones y más de 25.000 entradas a la venta

Esta mañana se presentó la nueva edición del musical Mamma Mia!, que se podrá disfrutar del 16 al 26 de julio en el Palacio de la Ópera.

El espectáculo contará con 14 funciones y más de 25.000 entradas ya disponibles, consolidando a A Coruña como un referente en grandes eventos culturales.

El concejal de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, destacó la importancia de los musicales como motor turístico y cultural: "A Coruña lleva años apostando por producciones de primer nivel que atraen visitantes y fomentan la actividad económica. Traer lo mejor del teatro estatal e internacional forma parte de nuestra estrategia cultural", señaló.

La presentación contó con la presencia de Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, Belén Docampo, delegada territorial de la Xunta, y Javier Muñiz, director de programación de ATG Entertainment España.

La nueva versión de Mamma Mia! combina canciones clásicas de ABBA con una espectacular escenografía, vestuario y coreografías originales, además de letras y arreglos musicales renovados.

El musical ha triunfado en el teatro Rialto de Madrid, donde ha vendido más de 800.000 entradas en tres temporadas.

Melendi y Raphael se suman a la agenda musical del Coliseum para 2026

La programación del Coliseum para el próximo año continúa creciendo con la confirmación de Melendi y Raphael, reforzando el recinto coruñés como uno de los principales espacios musicales del noroeste de España.

Melendi actuará el 14 de noviembre dentro de su Pop Rock Tour con entradas que saldrán en preventa a las 10:00 y venta general a las 12:00 horas del 17 de diciembre, disponibles en el despacho de billetes de la Plaza de Ourense, Melendioficial.com y Ataquilla.

Por su parte, Raphael ofrecerá su concierto el 21 de noviembre como parte de su gira Raphaelísimo, con entradas a la venta desde las 12:00 horas del mismo día.

Con estos anuncios, los conciertos de Melendi y Raphael se suman a una programación que incluye 15 actuaciones ya confirmadas para 2026, entre las que destacan Eladio Carrión, Amaia, Mikel Izal, Amaral, Celtas Cortos, Hijos de la Ruina, OT, Viva Suecia, Dani Fernández, Iván Ferreiro, Dani Martín, Bad Gyal, Pablo Alborán, Aitana y La Oreja de Van Gogh.