David Fiuza volverá a dirigir la Banda Municipal de Música de Santiago

La Xunta de Gobierno local de Santiago de Compostela acordó hoy el nombramiento de David Fiuza como director de la Banda Municipal de Música de Santiago, tras alcanzar el puesto en la convocatoria abierta por el concello en julio de 2025 y en la que se impuso a otros siete candidatos presentados.

Fiuza cuenta con una amplia experiencia como director titular de banda de música a nivel municipal tanto en el concello de Santiago, del que fue director titular de la banda Municipal desde el año 2021 al año 2024 con un contrato de alta dirección, como en el concello de Lugo, donde desempeñó el puesto de director titular de la Banda Municipal, desde el año 2021.

También ejerció como director titular de otras banda de música, como la Banda Unión Musical de Meaño (2007-2013), la Mallorca Saxophone Ensemble (2012-2017), la banda sinfónica del CIM 'La Armónica' de Buñol (2014-2017), la Banda sinfónica de la Federación Galega de Bandas (2016-2017), la Banda Artística de Merza (2017-2019) y la Banda de Lalín (2019-2021).

El músico de Vila de Cruces fue director de la Gran Canaria Wind Orchestra, desde 2017; de la Banda Sinfónica Galega, desde 2022; del Ensemble Galego de Saxofóns, desde 2025; y del Arundo Donax Ensemble, desde 2025.

Fiuza posee un amplio historial, a mayores, como director invitado de orquesta de música de cámara y de bandas de música, llegando a realizar hasta 40 conciertos con la Banda Municipal de A Coruña.

En cuanto a su formación académica, tiene el título superior de música en la especialidad de Dirección, el grado superior y profesional de clarinete y el grado superior "Bachelor" de dirección de banda.

En cuanto a su formación de dirección, tiene 168 horas de dirección, 269 horas en dirección de bandas de música, 80 horas en dirección de banda y orquesta, 100 horas en dirección de grupos instrumentales, 50 horas en dirección e instrumentación de bandas de música y 60 horas en encuentros de dirección orquestal.

Fue docente en la dirección de bandas y ejerció, entre otros puestos, de profesor titular de la Escola Galega de Dirección de Banda.

La designación responde, segundo se fijaban en las bases de convocatoria, a los criterios de idoneidad, competencia y experiencia profesional.

Mediante estos criterios, se presta especial atención a los siguientes méritos: competencia y habilidades directivas, formación y conocimientos relacionados con las materias que son competencia del puesto; tener conocimiento de la Administración local y experiencia laboral, particularmente en bandas de música municipales; y experiencia en dirección de banda de música o de orquesta.

Por su currículum el más idóneo de los presentados, la Xunta de Gobierno local acordó la designación de David Fiuza Souto para ocupar el puesto de director de la banda del concello de Santiago en régimen de relación laboral especial de alta dirección.