Primeros confirmados del Recorda Fest 2026 de A Coruña: Taburete, Juan Magán y Beret

La IV edición del Recorda Fest de A Coruña ya tiene sus primeros artistas confirmados: Taburete, Juan Magán, Inazio, Beret y Mafalda Cardenal. Los primeros abonos han salido a la venta esta mañana a un precio de 45 euros más gastos de gestión.

El pasado lunes yase agotó la primera línea de abonos fidelidad: 500 personas de las que asistieron el pasado mes de septiembre al Muelle de Batería pudieron adquirirlos con unas condiciones especiales. El festival se celebrará el próximo año, los días 4 y 5 de septiembre, en la misma ubicación.

Primeros artistas confirmados

Taburete, la banda madrileña que ya conquistó los corazones del público de la ciudad de cristal en la primera edición del festival, volverán el próximo año a deslumbrar bajo el paraguas de su nuevo trabajo El perro que fuma, un tour que llevará su renovado directo por toda la península. Un espectáculo de sonido y escenografía que promete marcar un antes y un después en la trayectoria del grupo.

El rey del electro latino, Juan Magán, repite tras haber conformado el cartel de la tercera edición. Así, en 2026 volverán a sonar en el Muelle de Batería de A Coruña himnos como Ella no sigue modas, Ayer la vi, He llorado, Te voy a esperar o Verano azul.



Inazio es un joven navarro que ha cautivado audiencias con su música indie folk, estableciéndose como la gran revelación de los artistas emergentes en España. Encuentra inspiración en su entorno y la naturaleza para crear canciones sinceras y conmovedoras. En sus canciones combina las melodías acústicas con tintes experimentales actuales y letras profundas e introspectivas. Su voz, suave y emotiva, se entrelaza con la guitarra acústica para impregnar de sensibilidad poética la escena y conectar con el público a un nivel superior.

Primeros avances del Recorda Fest 2026.

Beret es un cantante y compositor sevillano que se ha consolidado como una de las voces más sensibles, auténticas y representativas de la música en español. Su irrupción en la escena musical llegó de la mano de Lo siento, tema que se convirtió en un fenómeno internacional con siete certificaciones de Platino en España y múltiples reconocimientos, entre ellos Mejor Canción del Año en Los 40 Music Awards 2019.

Mafalda Cardenal es una cantante de pop emergente nacida en Alicante en 2001. Su carrera comenzó a despegar gracias a las redes sociales, donde se hizo viral con canciones como ‘Tu fan’. Se caracteriza por escribir sus propias letras y está considerada una de las voces más prometedoras de su generación en España. Aborda temas como el desamor, pero también canciones más alegres sobre el amor, como En mi balcón.



El Recorda Fest cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.