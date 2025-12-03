Luz Casal actuará en Santiago de Compostela el 26 de marzo

Luz Casal presentará en Santiago de Compostela su nuevo disco Me voy a permitir, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Lo hará el jueves 26 de marzo en el Palacio de Congresos de Santiago, tras agotar las entradas para su concierto el día 11 de abril en el Palacio de la Ópera en A Coruña. También ha anunciado otra fecha el 26 de febrero en el Teatro Afundación de Vigo.

Este nuevo espectáculo de la cantante gallega es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas.

Ajena a la pirotecnia y los artificios, Luz Casal se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus compañeros, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones.

Estará acompañada por: Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma “Baldo” y Borja Montenegro.

Las entradas se pondrán a la venta en Ataquilla.com mañana jueves, 4 de diciembre, a las 11:00 horas.