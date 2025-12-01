Sidecars actuará en junio del 2026 en A Coruña

Sidecars volverá en junio del 2026 a A Coruña. La banda ha anunciado un concierto para el 6 de junio del próximo año en la sala Pelícano, donde presentará su último trabajo, Everest. Las entradas saldrán a la venta mañana martes a las 12:00 horas en artmusicagency.es y sidecars.es.

Este es el octavo álbum del grupo formado por Juancho (guitarra y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería). En Everest, los madrileños presentan su manera de entender la música como un viaje "que se afronta paso a paso, aprendiendo de cada etapa y disfrutando del camino sin prisas ni atajos".

Son un total de 13 nuevas canciones que mezclan rock y una madurez artística fruto de sus 18 años sobre los escenarios. Lo que queda, A cámara lenta o Hasta que cierro los ojos son algunos de los nuevos temas.

La gira que traerá al grupo a A Coruña comenzará en Ciudad de México ya en el 2026, para dar el salto posteriormente a España y culminar en enero del 2027 en Madrid.