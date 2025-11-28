Estos son los grandes conciertos de diciembre 2025 en A Coruña para despedir el año por todo lo alto

Estos son los grandes conciertos de diciembre 2025 en A Coruña para despedirnos del año por todo lo alto

Esta Navidad, en A Coruña nadie se va a quedar sin disfrutar de una buena dosis de música en directo, pues nos visitarán grandes artistas españoles e internacionales que no dejarán indiferente a ningún fan.

¿No te decides a qué concierto ir? En Quincemil hemos hecho una lista de los artistas, grupos y espectáculos más queridos y aclamados por el público. Y a ti, ¿a cuál te apetece ir?

4 de diciembre: Xoel López

El primer gran concierto del mes de diciembre en A Coruña vendrá de la mano de Xoel López Quincemil.

El gran artista coruñés, quien ha trascendido las barreras nacionales e internacionales, vuelve a su ciudad natal para subirse al escenario del Palacio de la Ópera a las 20:30 horas como parte del ciclo de espectáculos A Coruña Live XPerience.

Empezamos el último mes del año pisando con fuerza, pues podremos disfrutar de la presentación en vivo del último álbum de Xoel López: Caldo Espírito (2025), una obra musical compleja e intimista que deja en claro su madurez musical.

Las entradas se pueden conseguir desde 38,66 euros en Ataquilla.com

12 de diciembre: Destripando La Historia

El show musical 'El amanecer de los Dioses' de Destripando la historia llega a la ciudad herculina

El viernes 12 a las 20:30 horas en la mítica Sala Pelícano se podrá disfrutar de un show exclusivo de Destripando la historia, uno de los grupos más conocidos en España por reversionar clásicos internacionales como canciones que hablan sobre todo tipo de mitología.

Durante este año 2025 se han embarcado en una nueva gira nacional, El Amanecer de los Dioses, que les ha hecho subirse a gran cantidad de escenarios a lo largo del país. Su siguiente cita es en la ciudad herculina, donde harán sonar sus canciones acerca de mitología griega, romana, nórdica... ¡Y mucho más!

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una de las mejores sagas musicales en vivo. Las entradas están a la venta en ticketmaster.es desde 34 euros.

12 de diciembre: Sen Senra

Sen Senra aterriza en A Coruña como parte de su gira exclusiva, con solo 4 fechas en España

El viernes 12 a las 21:30 horas en el Coliseum tenemos una nueva cita con otro gran artista gallego: Sen Senra, quien le regala a la ciudad herculina una de sus 4 fechas exclusivas de su tour PO2054AZ: La Última Misa.

Este fin de gira ya anuncia el lanzamiento de su próximo proyecto musical, El Retorno, que verá la luz a lo largo del año 2026. Este álbum cerrará oficialmente la trilogía formada por sus otros dos volúmenes: El Origen y El Emigrante.

No te pierdas la oportunidad de vivir en directo esta fecha tan especial. Las últimas entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 34,40 euros.

13 de diciembre: Rosario Flores

La cantante Rosario Flores actuará en A Coruña a mediados de mes

El sábado 13 regresa Rosario a la ciudad coruñesa para subirse al escenario del Palacio de la Ópera a las 21:00 horas, donde presentará su gira nacional Universo de Ley, homónima a su nuevo álbum de 2025.

Pero esto no es simplemente un tour, sino que se trata de una celebración de 33 años sobre los escenarios.

Asimismo, el proyecto musical Universo de Ley es una recopilación de los mayores éxitos de la cantante durante sus tres décadas de carrera. Para hacer un homenaje por todo lo alto, los ha regrabado junto a otras grandes figuras de la música nacional e internacional.

No te pierdas este gran espectáculo de una de las artistas más emblemáticas de la música española. Las entradas se pueden conseguir desde 52,80 euros en Ataquilla.com

13 de diciembre: David Bisbal

Otro de los grandes conciertos del mes de diciembre será el de David Bisbal, quien presenta 'Todo es posible en Navidad'

Un concierto que no podía faltar durante la época de Navidad es la de nuestro Mariah Carey español: David Bibal, quien ha logrado ganarse este apodo gracias a su versión de Mi burrito sabanero, un gran éxito que sonó en todas las casas españolas durante las Navidades de 2024.

El sábado 13 a las 20:00 horas llega al Coliseum con su gira exclusiva de estas festividades tan importantes: Todo es posible en Navidad. En este show no solo emocionará al público con sus versiones de villancicos clásicos, sino que presentará en directo las canciones de su nuevo disco, de nombre homónimo.

Las entradas están prácticamente agotadas. ¡No te quedes sin ellas! Las últimas están a la venta en Ataquilla.com desde 46,44 euros.

14 de diciembre: Ismael Serrano

Ismael Serrano presenta su nuevo disco en un concierto en el Teatro Colón de A Coruña ISMAEL SERRANO

El domingo 14 a las 20:00 horas será el turno de Ismael Serrano de actuar en el Palacio de la Ópera, donde presentará su espectáculo Ismael Serrano: Sinfónico, una gran recopilación de las canciones más importantes de su carrera.

En este nuevo formato, el cantauror vallecano estará acompañado de una orquesta sinfónica, encargada de elevar sus canciones y emocionar a su público más fiel. Con esta gira, Ismael Serrano cumple la que ha definidoc como una de sus mayores fantasías.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 38,50 euros.

18 de diciembre: Luar La L en la sala Pelícano

El cantante urbano Luar la L llega a la sala Pelícano con su nueva gira

El jueves 18 a las 22:30 horas aterriza en la Sala Pelícano una de las voces más nuevas y exitosas del trap y drill latino. Se presentará en la ciudad de cristal con su tour internacional KHEEE, en el que hará un repaso por sus temas más destacados.

Gracias a su estilo auténtico y crudo, al que se suma la intensidad de su trap callejero y la potencia del drill europeo, Luar la L ha sabido posicionarse en el panorama internacional urbano como una de sus voces más influyentes.

Las entradas tienen una gran demanda y ya se están agotándose. ¡No te quedes sin ellas! Date prisa y hazte con ellas en entradas.com desde 55 euros.

20 de diciembre: bROTHERS iN BAND

A finales de mes podremos disfrutar de un nuevo concierto de tributo a Dire Straits

El sábado 20 a las 20:30 horas podremos volver a disfrutar de un espectáculo exclusivo de bROTHERS iN BAND -la mejor banda tributo a dIRE sTRAITS- como parte de un nuevo concierto del ciclo A Coruña Live XPerience en el Palacio de la Ópera.

Es algo mucho más que un simple tributo, es un auténtico homenaje a la banda de rock que conquistó al público en los años 80. Será el último concierto que den en la ciudad herculina como parte de su tour de celebración del 40 aniversario del icónico álbum del grupo: Brothers In Arms.

Las entradas se pueden conseguir desde 35,45 euros en Ataquilla.com

26 de diciembre: Carlos Núñez

El "gaiteiro" gallego Carlos Núñez. Cedida

La segunda edición del ciclo de conciertos Folk en el Colón llega a su fin este mes de diciembre con el concierto de Carlos Núñez. El intérprete de música gallega más internacional vuelve a encontrarse con el público coruñés a través de esta actuación que será doble: a las 19:30 y a las 22:00 horas.

Las entradas están a la venta a través de Ataquilla.com desde 19,60 euros más gastos de gestión.

26 de diciembre: Los Secretos

Uno de los últimos grandes conciertos del año vendrá de la mano del grupo de Los Secretos

El viernes 26 a las 21:00 horas conquistarán el Palacio de la Ópera el grupo de Los Secretos, quienes vuelven a recorrer toda España para seguir presentando en directo sus mayores éxitos.

Una vez más, darán un espectáculo con la banda al completo, donde podremos disfrutar de las guitarras de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txetxu Altube, el bajo de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo y la batería de Santi Fernández.

Puedes conseguir tus entradas en Ataquilla.com desde 29,70 euros.

29 de diciembre: John Williams y Hans Zimmer, Hollywood Symphony Orchestra

Para cerrar el año podremos disfrutar de un concierto sinfónico de Williams y Zimmer

El lunes 29 a las 21:00 horas se podrá disfrutar de un concierto estelar en el Palacio de la Ópera para cerrar el 2025 por todo lo alto. Vendrá de la mano de la Hollywood Symphony Orchestra y será un concierto en el que se repasarán las bandas sonoras más icónicas de John Williams y Hans Zimmer.

Será un intenso recorrido por las canciones que marcaron la infancia y adolescencia de varias generaciones. Desde Star Wars, Indiana Jones y Harry Potter hasta Gladiator, Origen, Sherlock Holmes y Piratas del Caribe.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 50,60 euros.

Conciertos en A Coruña día a día