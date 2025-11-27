Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 anuncia 64 nuevas bandas: los artistas confirmados

La vigésimo primera edición del Resurrection Fest Estrella Galicia ya tiene todo listo para volver a Viveiro, tras batir todos sus récords en 2025. Bajo el eslogan "A Place Called Home", el festival se consolida como un punto de encuentro único para los amantes de la música rock y metal, reuniendo a fans de toda España y del extranjero.

Iron Maiden y su gira Run For Your Lives, Limp Bizkit y Marilyn Manson son los cabezas de cartel de la edición de 2026, para la que la organización confirma ahora un nuevo y potente bloque de artistas que completan un cartel de nivel internacional. Un total de 64 nuevas bandas que harán vibrar la localidad lucense del 1 al 4 de julio del próximo año.

Cabezas de cartel internacionales confirmados

Sabaton regresan como cabeza de cartel con su imponente propuesta de power metal épico. Estarán, además, A day to remember, que visita por primera vez Viveiro ofreciendo su único concierto en España; Anthrax, leyenda del thrash metal que vuelve a Viveiro; y los poderosos Mastodon y Testament , auténticos referentes del metal mundial.

El festival también contará con la fuerza de bandas como Angelus Apatrida, referentes del thrash metal español; Bleed From Within, la potencia del metalcore británico; y President , una de las bandas más enigmáticas del post-hardcore moderno. Otros nombres como High VIS, Blues Pills, y Hamlet aportan una diversidad de estilos que van desde el hard rock hasta el metal más pesado y progresivo.

El black y death metal también tendrán una representación destacada en Viveiro. Borknagar, veteranos del black progresivo noruego, traerán su combinación de atmósferas épicas y potencia; Caskets, con un deathcore técnico y devastador; Dying Wish, jóvenes promesas del metalcore estadounidense con riffs explosivos; Gaerea, proyecto portugués de black metal atmosférico que ha conquistado la escena europea; Faetooth, metalcore melódico con grandes hooks y energía en directo; Dogma, fusión de death y thrash metal con intensidad cruda; Self Deception, metalcore moderno cargado de melodía y fuerza; y Annisokay , híbrido de post-hardcore y metalcore con un directo electrizante.

Bandas que mezclan metal, hardcore y electrónica experimental ampliarán la variedad sonora: The Callous Daobys, con su hardcore melódico cargado de energía; The Browning, fusión de metalcore y electrónica industrial; Psychonaut, con ritmos agresivos y sintetizadores envolventes; Iscream Never Ground, hardcore innovador con atmósferas densas; Authority Zero, punk y ska fusionados con mensajes sociales; The Funeral Portrait, deathcore melódico con voces desgarradoras; y Lionheart, hardcore estadounidense que destaca por su presencia escénica arrolladora y sus himnos que conectan directamente con la audiencia.

Cartel del Resurrection Fest 2026. Cedida

La escena alternativa y underground también contará con un amplio abanico de estilos y nacionalidades, garantizando un cartel diverso y fresco. Entre ellas: Witch Club Satan, con su metal oscuro y teatral; The Pretty Wild, rock crudo con actitud punk; A.A. Williams, fusión de post-rock y soul oscuro; Harm's Way, hardcore extremo con riffs pesados; Burning Witches, power metal suizo con grandes coros; END IT, hardcore británico intenso; Distant, metal atmosférico y experimental; Last Train, rock alternativo con energía melódica; y The Scratch, hardcore melódico con guitarras afiladas.

No faltarán tampoco Immortal Disfigurement, death metal técnico; Return to Dust, sludge y hardcore pesado; Hulder, folk metal con raíces nórdicas; TSS, hardcore melódico contemporáneo; Belvedere, punk hardcore clásico canadiense; Gridiron, metalcore potente; Rosale Cunningham, rock alternativo melódico; Blood Command, punk y post-hardcore con actitud; Frontierer, metalcore agresivo; Initiate, deathcore progresivo; Ciclonautas, punk rock español; The Gems, post-hardcore melódico; y Hand of Juno, metalcore británico intenso;.

La organización también ha confirmado a Vulvarine, punk experimental; God Complex, hardcore abrasivo; Blood Vulture, metal extremo; The Family Men, punk y hardcore de gran energía; CWFEN, metalcore emergente; Fuet!, rock alternativo español; Lampr3a, metal experimental; Aneuma, post-hardcore melódico; Notyet, punk alternativo; Todomal, hardcore progresivo; Cardiac, metalcore rápido y técnico; Stellvris, death metal melódico; Mourir, black metal atmosférico; Her Anxiety, post-hardcore emocional; Crowded, punk melódico; y Okkultist, black/thrash metal alemán.

Este bloque de artistas asegura que el Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 ofrezca un cartel extenso, variado y lleno de intensidad para todos los gustos y generaciones de fans del rock, metal y música alternativa con más de 50 artistas que nunca han actuado en la localidad viveirense.

¿Qué bandas habían sido ya anunciadas?

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 cuenta con el apoyo de Xunta de Galicia, a través de la campaña de Turismo de Concertos Do Xacobeo, de la Deputación de Lugo y del Concello de Viveiro, reafirmando el compromiso institucional con la música en vivo y la cultura festivalera en Galicia.

Además, a las incorporaciones anunciadas este jueves se suman las bandas previamente confirmadas, que garantizan calidad y variedad musical: