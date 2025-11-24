Noites do Porto 2026 ya tiene fecha en A Coruña: arrancará en San Juan y se extenderá 15 días

El festival Noites do Porto ya tiene fechas para su edición de 2026, tal y como acaban de anunciar hace escasos minutos. La sexta edición llega con una profunda renovación que lo situará como el primer gran festival musical del verano en A Coruña.

El evento, organizado por Masgalicia, adelanta su calendario y se celebrará entre el 22 de junio y el 15 de julio de 2026, coincidiendo con los prolegómenos de la noche de San Juan, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y convertida en la celebración más emblemática de la ciudad. Un cambio de fechas que su promotor, Héctor César Maros ya había adelantado en una entrevista concedida a Quincemil.

En esta nueva etapa, el festival promete una programación de quince días que mantendrá su esencia: calidad, eclecticismo y directos únicos en espacios singulares de la urbe.

La edición más ambiciosa

La edición de 2026 será la más ambiciosa desde el nacimiento del festival en 2021. Noites do Porto ampliará su duración a dos semanas, incorporará nuevos escenarios, reforzará su conexión con el tejido cultural local y expandirá sus cápsulas temáticas.

El objetivo es afianzar un festival estrechamente vinculado con la identidad artística de A Coruña, desde las salas de conciertos hasta los propios creadores de la ciudad, con especial protagonismo para un público cada vez más fiel.

"El festival echa el ancla para amarrarse aún más al ecosistema cultural coruñés", subrayan desde la organización.

Edición 2025

El ciclo Noites do Porto celebró su edición de este año entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. El festival arrancó el miércoles 23 con las actuaciones de Yazz Ahmed y Ralph Wyld, que inauguraron el programa en Jazz Filloa hasta bien entrada la noche.

Durante los días siguientes, el público disfrutó de una variada programación con nombres destacados de la escena nacional e internacional. El jueves 25, Inn Club acogió a The Lemonheads, la mítica banda de indie rock liderada por Evan Dando, junto a los gallegos Moura, que mezclan psicodelia, rock progresivo y folclore.

El viernes 26, Ana Curra llevó la energía de la Movida madrileña al Playa Club, mientras que el sábado 27 el rapero Sho-hai hizo vibrar el mismo escenario con su nuevo álbum Polvo.

La guinda del festival llegó también el sábado 27, con el concierto más esperado de esta edición: La Casa Azul celebró su 25 aniversario en el Muelle de Batería, acompañada por DJ Juligan, de Love of Lesbian.