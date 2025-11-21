Marta Sánchez visitará el Palacio de la Ópera, en A Coruña, para dar un concierto en 2026

A Coruña se prepara para recibir en 2026 a Marta Sánchez, una de las voces más reconocibles del pop español, que recorrerá el país con una gira especial por sus 40 años sobre los escenarios.

La cita en la ciudad herculina será el 16 de mayo de 2026 en el Palacio de la Ópera, en un espectáculo que hará repaso a su evolución artística desde los años 80 hasta la actualidad.

Las entradas ya están disponibles desde 49,5 euros a través de la plataforma de venta habitual.

La cantante celebrará esta efeméride con un proyecto que va más allá de la gira. Este viernes verá la luz un nuevo álbum conmemorativo, disponible en doble vinilo y CD, que recupera grabaciones inéditas y anticipa la línea musical que seguirá en su próxima etapa.

La propuesta combinará memoria y renovación, mostrando tanto material del pasado nunca publicado como temas que apuntan a un futuro más experimental.

La gira, de carácter internacional, contará con producción de Catuti Produccións, Cersa Music y Crash Music, y permitirá que Sánchez vuelva a conectar con el público en directo, desplegando un repertorio construido a lo largo de cuatro décadas de trayectoria, diez millones de discos vendidos y numerosas canciones icónicas en la música española.