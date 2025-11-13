Carlos Ares y Gandy reciben los primeros premios de la Industria Musical de Galicia

La Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM) ha anunciado a los ganadores de la primera edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia.

En la categoría de Artista del Año 2025 ha sido reconocido Carlos Ares, mientras que en la categoría de Persona del Año 2025 el galardón recae en Francisco Gómez, conocido como Gandy.

Además, el público eligió a Surfing The Lérez como ganador del Premio a la Excelencia en la Experiencia del Público, una distinción que reconoce proyectos y eventos que sitúan a la audiencia en el centro, ofreciendo experiencias memorables.

La gala de entrega se celebrará el jueves 27 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en un encuentro sectorial donde se darán a conocer los ganadores del resto de categorías y se entregarán los galardones a todos los premiados.

Carlos Ares ha sido reconocido por su talento, su trayectoria y su contribución a la difusión de la cultura gallega, consolidándose en el circuito musical gracias a su identidad artística única y su directo impactante.

Tras el éxito de su álbum debut Peregrino (2024), Ares lanzó en mayo de 2025 La boca del lobo, reforzando su posición como uno de los artistas más vibrantes de su generación.

Su gira de presentación por España, con conciertos agotados en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Santiago de Compostela, confirma la fuerza de su propuesta musical.

Gandy ha sido reconocido por su papel clave en la consolidación y sostenimiento de la escena musical gallega, apoyando proyectos, facilitando escenarios y conectando artistas y público durante décadas, un trabajo silencioso pero fundamental para la comunidad musical.

El jurado profesional de estos premios seleccionó además 42 finalistas en diversas categorías, entre ellas mejor iluminación, implementación de sonido, manager, producción discográfica, puesta en escena, comunicación, identidad visual, videoclip, evento cultural, espacio musical y sostenibilidad, poniendo en valor la creatividad, innovación y respeto por la música gallega.