Amancio Prada agota en A Coruña las entradas para su concierto de este domingo

El concierto de Amancio Prada en A Coruña, que se celebrará el próximo domingo 16 de noviembre, ha agotado las entradas a unos días de que se celebre la cita. Con este recital, conmemora los 50 años de su emblemático álbum Rosalía de Castro (1975), que se interpretará en el Teatro Rosalía de Castro.

Esto confirma la profunda conexión del público gallego con la obra de la poeta y con la música que Prada hizo nacer a partir de sus versos. Con apenas unos días para el recital y ninguna entrada disponible, este encuentro único entre música y poesía promete revivir medio siglo de canciones que marcaron la relación entre palabra y melodía en la Galicia contemporánea.

El propio artista señaló: "No hace día en que no le cante a Rosalía. Cada interpretación es un renacer de su poesía y de mi música. Revivir estas canciones es revivir también una parte de mí mismo".

Amancio Prada (Dehesas, León, 1949) es uno de los grandes referentes de la canción de autor en España, con una carrera que abarca más de cinco décadas. A lo largo de este tiempo, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Ouro al Mérito en las Bellas Artes (2010), la Medalla Castelao (1995) y el Premio de la Cultura Gallega (2019).

Su trabajo combina composiciones propias y adaptaciones de textos que van desde las Cantigas medievales hasta poetas contemporáneos como Lorca, Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Juan Carlos Maestro y, por supuesto, Rosalía de Castro. Desde su presentación en París en 1972, compartiendo escenario con Georges Brassens, Prada actuó en los principales teatros y festivales nacionales e internacionales, consolidando un legado que combina poesía, música y memoria colectiva.

Un legado que sigue creciendo

El álbum Rosalía de Castro, publicado en 1975, marcó un hito en la historia de la música gallega e ibérica. Al poner en canción los versos de Follas Novas y Cantares gallegos, Amancio Prada estableció un vínculo profundo con la obra de la poeta, consolidando una tradición en la que la música y la poesía se entrelazan y continúan emocionando medio siglo después. Este concierto permitirá recorrer el camino desde las primeras canciones hasta las nuevas relecturas llenas de madurez y experiencia, manteniendo viva la conexión con la palabra poética.

El éxito de la venta de entradas, que se completó a más de dos semanas del concierto refleja el enorme interés del público coruñés. Para aquellos que no consiguieron entrada, Amancio Prada seguirá haciendo sonar la poesía de Rosalía por toda Galicia, y nuevas citas serán anunciadas próximamente.