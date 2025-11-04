La Orquesta Sinfónica de Galicia actúa este jueves en el Auditorio de Ferrol

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) regresará este jueves a las 20:30 horas al Auditorio de Ferrol para protagonizar el tercer concierto de la temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana (SFF).

Será además el primero de los cinco programas que la agrupación coruñesa ofrecerá en esta edición cultural 2025/2026.

El público podrá disfrutar de un viaje musical de 90 minutos con un programa formado por tres obras maestras del romanticismo: Genoveva-Obertura, de Robert Schumann; la Serenata para cuerdas en mi mayor, de Antonín Dvořák; y la Sinfonía nº1 en do menor, de Johannes Brahms.

La dirección estará a cargo de Ana María Patiño-Osorio, reconocida directora colombiana con una sólida trayectoria internacional. Finalista del Concurso Internacional de Dirección Sir Georg Solti y ganadora del Premio Nacional 2021 al mejor director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Patiño-Osorio ha sido directora asistente de la Orquesta de la Suisse Romande y actualmente es titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Jofre y del Auditorio, así como en la web de Ataquilla, con precios a partir de 16 euros para el público general y 5 euros para los socios de la Filarmónica.