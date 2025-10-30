Andrés Suárez vuelve a Ferrol para presentar su nuevo disco 'Lúa'

Ferrol se prepara para recibir a uno de sus artistas más queridos. Andrés Suárez regresa a casa el próximo 29 de mayo para presentar su nuevo trabajo, Lúa, dentro del ciclo Maresía, que traerá al Auditorio de Ferrol una de las citas más esperadas del año.

El cantautor, uno de los grandes nombres de la nueva canción de autor en España, compartirá con el público gallego su décimo álbum de estudio, una obra íntima, personal y cargada de emoción que marca un antes y un después en su trayectoria.

Lúa se ha consolidado ya como uno de los trabajos más profundos y significativos de su carrera.

Acompañado por su banda habitual, Andrés Suárez ofrecerá un directo lleno de autenticidad y conexión con el público, interpretando las nuevas canciones del disco junto a los temas que lo han convertido en un referente de la música en español.

El ciclo Maresía, impulsado por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia y enmarcado en los Concertos do Xacobeo, continúa reuniendo a artistas de primer nivel en escenarios emblemáticos, celebrando la música en directo con el mar como inspiración.

Las entradas estarán disponibles a partir del 30 de octubre en maresiamusica.com, artmusicagency.es, ataquilla.com y en la taquilla del teatro (de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas).