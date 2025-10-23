Amaral regresa a A Coruña siete años después: será su único concierto en Galicia en 2026

Eva Amaral y Juan Aguirre vuelven a Galicia después de siete años para una noche muy especial en el Coliseum de A Coruña, en la que presentarán su 'Dolce Vita Tour', acompañado de su noveno álbum de estudio, 'Dolce Vita'.

Será su única fecha en Galicia en 2026, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de uno de los directos más aclamados del panorama nacional.

El dúo zaragozano, referente del pop-rock en español, llega tras un tour exitoso que ha recorrido toda España, agotando entradas y dejando conciertos para el recuerdo.

Su último disco, 'Dolce Vita', incluye 15 canciones renovadas, sinceras y con alma, que combinan letras brillantes, arreglos clásicos y las guitarras elegantes que caracterizan a Amaral, acompañadas del inconfundible poderío vocal de Eva Amaral.

El recorrido de la gira ha incluido 30 conciertos en 2025 con una recepción espectacular, mezclando los nuevos temas con los grandes éxitos de más de 30 años de carrera, ofreciendo un espectáculo visual y emocionalmente impactante, lleno de momentos de cercanía y sorpresas para el público.

Las entradas estarán a la venta desde mañana viernes 24 de octubre a partir de las 11:00 en ataquilla.com, baila.fm y Taquilla Plaza de Ourense.