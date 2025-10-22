Alcer Coruña organiza en Santiago un concierto de gospel a favor de la donación de órganos

ALCER organiza un concierto con Coro Vida en Santiago a favor de la donación de órganos

La Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril (Alcer) Coruña, en colaboración con el Concello de Santiago, celebra este sábado 25 de octubre un evento solidario para promover la donación de órganos en la Sala Magán en el Centro Sociocultural de Santa Marta.

Se trata de un concierto musical gospel a cargo de Coro Vida que celebrará que muchas personas pueden y podrán mantener sus proyectos de vida gracias a decisiones en vidas solidarias. Con este evento, Alcer Coruña quiere poner en valor la importancia de la donación de órganos para personas con enfermedad renal.

El objetivo del concierto es totalmente solidario: recaudar fondos para mantener los servicios que la entidad ofrece a personas con enfermedad renal, tanto en diálisis como trasplantadas, garantizando el apoyo necesario para realizar sus proyectos vitales.

Como muestra de apoyo y en colaboración del comercio local, se realizará una rifa entre los asistentes que podrán ganar un almuerzo en el Bar Bicoca y un conjunto de joyas donadas por la tienda A Buxería.

Las entradas están disponibles y se pueden adquirir a través del WhatsApp en el 670 339 066, así como en el Pub Medusa o en la tienda de productos naturales A Xícara.