Cambados acoge el último festival del año en Galicia y es por una causa solidaria
El Solidarity Fest tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el centro del pueblo, organizado por la Fundación Condado de Taboada, y con los beneficios destinados al instituto IDIS de Santiago
El Solidarity Fest 2025, que se celebrará del 10 al 12 de octubre en el emblemático Pazo Torrado de Cambados, se consolida como el broche de oro festivalero del año en Galicia y una cita imprescindible para quienes apuestan por la solidaridad y el desarrollo de una comunidad más justa y sostenible.
El último gran festival gallego del año
Solidarity Fest no solo marca el cierre del calendario de festivales en la comunidad, sino que lo hace con una propuesta diferente: convierte la música, la cultura y el disfrute en una potente herramienta de impacto social. Esta segunda edición, organizada por la Fundación Condado de Taboada en colaboración con el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Concello de Cambados, destinará los fondos recaudados a proyectos en el Área de Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).
Compromiso colectivo, cultura y ayuda real
Lejos de ser otro evento más, el Solidarity Fest apuesta por un modelo participativo. Con la donación solidaria, cada asistente no solo obtiene su entrada, sino que contribuye activamente a la financiación de la investigación en la lucha contra el cáncer. La pasada edición ya demostró su eficacia al impulsar el Reto Metástasis del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.
Un fin de semana para vivir y compartir
El festival incluye un mercadillo solidario enfocado en dar visibilidad y apoyo a los pequeños artesanos locales, así como talleres de emprendimiento, sostenibilidad, alimentación saludable, yoga y espacios infantiles, en un ambiente familiar y seguro para todas las edades. La programación musical, encabezada por Guadi Galego y Ortiga, pondrá el toque festivo a un evento que invita a gozar y a construir comunidad al mismo tiempo.
La agenda completa del festival
Viernes, 10 de octubre
- 19:00h a 22:00h — Apertura de puertas / Stands artesanía / Zona infantil / Foodtrucks y apertura barras
- 19:00h — Discurso inaugural
- 20:00h a 21:00h — G.Rich DJ
- 21:00h a 22:00h — Cacabelos
- 22:00h a 00:00h — Concierto solidario a favor de la FCT Sala Krazzy Kray
Sábado, 11 de octubre
- 12:00h — Apertura de puertas
- 12:00h a 20:00h — Stands artesanía / Talleres infantiles
- 13:00h a 14:30h — Showcooking O Loxe Mareiro
- 13:30h a cierre — Foodtrucks
- 16:00h a 17:30h — Showcooking Habaziro
- 17:30h a 18:30h — Leirabuxo
- 18:30h a 19:30h — Señora DJ
- 19:30h a 21:00h — Guadi Galego
- 21:00h a 22:00h — DJ Amable
- 22:00h a 22:45h — Duele
- 22:45h a 23:30h — Rapariga DJ
- 23:30h a 00:45h — Ortiga
- 00:45h a 01:30h — Rapariga DJ
Domingo, 12 de octubre
- 12:00h — Apertura de puertas
- 12:00h a cierre — Stands artesanía / Talleres infantiles
- 12:00h a 13:00h — Cora
- 13:00h a 14:30h — Showcooking O Loxe Mareiro
- 14:00h a 16:00h — Foodtrucks
- 16:00h a 17:00h — Sorteo de premios
- 17:00h a 18:00h — Concierto Sinfónica Joven de Pontevedra
- 18:00h — Cierre