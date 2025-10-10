Cambados acoge el último festival del año en Galicia y es por una causa solidaria

El Solidarity Fest 2025, que se celebrará del 10 al 12 de octubre en el emblemático Pazo Torrado de Cambados, se consolida como el broche de oro festivalero del año en Galicia y una cita imprescindible para quienes apuestan por la solidaridad y el desarrollo de una comunidad más justa y sostenible.

El último gran festival gallego del año

Solidarity Fest no solo marca el cierre del calendario de festivales en la comunidad, sino que lo hace con una propuesta diferente: convierte la música, la cultura y el disfrute en una potente herramienta de impacto social. Esta segunda edición, organizada por la Fundación Condado de Taboada en colaboración con el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Concello de Cambados, destinará los fondos recaudados a proyectos en el Área de Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Compromiso colectivo, cultura y ayuda real

Lejos de ser otro evento más, el Solidarity Fest apuesta por un modelo participativo. Con la donación solidaria, cada asistente no solo obtiene su entrada, sino que contribuye activamente a la financiación de la investigación en la lucha contra el cáncer. La pasada edición ya demostró su eficacia al impulsar el Reto Metástasis del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

Un fin de semana para vivir y compartir

El festival incluye un mercadillo solidario enfocado en dar visibilidad y apoyo a los pequeños artesanos locales, así como talleres de emprendimiento, sostenibilidad, alimentación saludable, yoga y espacios infantiles, en un ambiente familiar y seguro para todas las edades. La programación musical, encabezada por Guadi Galego y Ortiga, pondrá el toque festivo a un evento que invita a gozar y a construir comunidad al mismo tiempo.

La agenda completa del festival

Viernes, 10 de octubre

19:00h a 22:00h — Apertura de puertas / Stands artesanía / Zona infantil / Foodtrucks y apertura barras

19:00h — Discurso inaugural

20:00h a 21:00h — G.Rich DJ

21:00h a 22:00h — Cacabelos

22:00h a 00:00h — Concierto solidario a favor de la FCT Sala Krazzy Kray

Sábado, 11 de octubre

12:00h — Apertura de puertas

12:00h a 20:00h — Stands artesanía / Talleres infantiles

13:00h a 14:30h — Showcooking O Loxe Mareiro

13:30h a cierre — Foodtrucks

16:00h a 17:30h — Showcooking Habaziro

17:30h a 18:30h — Leirabuxo

18:30h a 19:30h — Señora DJ

19:30h a 21:00h — Guadi Galego

21:00h a 22:00h — DJ Amable

22:00h a 22:45h — Duele

22:45h a 23:30h — Rapariga DJ

23:30h a 00:45h — Ortiga

00:45h a 01:30h — Rapariga DJ

Domingo, 12 de octubre