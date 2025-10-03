Baiuca actuará en la Sala Pelícano de A Coruña el 6 de febrero

Baiuca volverá a subirse a un escenario en A Coruña, tras su paso este mes de agosto por las Fiestas de María Pita, en esta ocasión lo hará en la Sala Pelícano el viernes 6 de febrero del próximo año como parte de la recta final de su gira 'Fin do Barullo'.

El de Catoira (Pontevedra) lo ha anunciado a través de su cuenta en redes sociales. Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web oficial del artista a un precio de 24,20 euros, con gastos de gestión incluidos.

Alejandro Guillán, conocido artísticamente como Baiuca, ha sido uno de los grandes revolucionarios de la música gallega de los últimos años. Mezclando la electrónica y la música tradicional ha llevado el folclore gallego por medio mundo y sus temas han sido versionados por grandes DJs y utilizados por gigantes como Apple.

El pasado 1 de agosto, el artista junto a su equipo dieron el pistoletazo de salida a las Fiestas de María Pita haciendo vibrar con su música la plaza coruñesa. Unos meses después de la cita, Baiuca volverá a revolucionar con su música la ciudad de A Coruña.