Iván Ferreiro celebra 35 años de música con un concierto en A Coruña dentro de su gira Hoy x Ayer

Iván Ferreiro lanza un adelanto de lo que será su próxima gira

El reconocido cantautor gallego Iván Ferreiro ha anunciado una gira muy especial para conmemorar sus 35 años de trayectoria artística. Bajo el título Hoy x Ayer, este recorrido promete pasar desde sus inicios con Los Piratas hasta su consolidada carrera en solitario.

Uno de los momentos más esperados de esta gira tendrá lugar el 9 de mayo de 2026 en el Coliseum de A Coruña, siendo esta su única parada en Galicia, donde los seguidores podrán revivir la magia de canciones que marcaron generaciones, junto a nuevas propuestas que reflejan la evolución artística del músico.

Ferreiro, considerado una de las voces más emblemáticas del pop-rock en español, ha sabido mantener una conexión íntima con su público a lo largo de las décadas.

El tour Hoy x Ayer es una oportunidad única para celebrar la obra de un artista con una gira que pasará también por las ciudades de Bilbao, Barcelona, Gijón, Murcia, Valencia, Sevilla, Salamanca, Zaragoza y Madrid, entre los meses de mayo, junio y septiembre de 2026.

Cartel Ivan Ferreiro

Las entradas ya están disponibles en la página web de ivanferreiro.es.