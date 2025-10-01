Ofrecido por:
Iván Ferreiro celebra 35 años de música con un concierto en A Coruña dentro de su gira Hoy x Ayer
El 9 de mayo de 2026 en el Coliseum herculino, siendo esta su única parada en Galicia
Puede interesarte: La conexión de Iván Ferreiro con A Coruña a través de la ropa de Vazva
El reconocido cantautor gallego Iván Ferreiro ha anunciado una gira muy especial para conmemorar sus 35 años de trayectoria artística. Bajo el título Hoy x Ayer, este recorrido promete pasar desde sus inicios con Los Piratas hasta su consolidada carrera en solitario.
Uno de los momentos más esperados de esta gira tendrá lugar el 9 de mayo de 2026 en el Coliseum de A Coruña, siendo esta su única parada en Galicia, donde los seguidores podrán revivir la magia de canciones que marcaron generaciones, junto a nuevas propuestas que reflejan la evolución artística del músico.
Ferreiro, considerado una de las voces más emblemáticas del pop-rock en español, ha sabido mantener una conexión íntima con su público a lo largo de las décadas.
El tour Hoy x Ayer es una oportunidad única para celebrar la obra de un artista con una gira que pasará también por las ciudades de Bilbao, Barcelona, Gijón, Murcia, Valencia, Sevilla, Salamanca, Zaragoza y Madrid, entre los meses de mayo, junio y septiembre de 2026.
Las entradas ya están disponibles en la página web de ivanferreiro.es.