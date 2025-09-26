El Fanzine Fest vuelve a A Coruña la primera semana de diciembre con la mejor música electrónica

El Fanzine Fest 2025 volverá a llenar de música electrónica la primera semana de diciembre en A Coruña. Este año vuelven a sonar nombres reconocidos y propuestas emergentes que perfilan un cartel diverso que abarca las últimas tendencias de la música electrónica gallega y estatal.

Actuaciones 2025: artistas y espacios

El Fanzine Fest 2025 propone un recorrido sonoro y visual singular, con programación en el Planetario de la Casa de las Ciencias, el Museo de Bellas Artes, la Domus, la Fundación Luis Seoane x SON Estrella Galicia y la mítica sala O Túnel. Entre las actuaciones destacadas de este año figuran sets y directos de artistas como Boneco & Hey Pablo! (live AV), Bombyx Blow, Jëan Fixx, Promising Youngster, Ángel Novcad, Neukleonen, Plant 43, Slit Observers, Mist Gasp, Kerrie, Elektrógena, Orphx y Roi, entre otros.

El jueves y viernes, en la Fundación Luis Seoane, actúan también figuras como Aizikovic, Diego Sanjurjo, Jerome Hill y Lex G; mientras que el sábado en el Teatro Colón serán protagonistas Ke Lepo & Félix Buff y Músculo!. El broche final, como es habitual, llegará en la sala O Túnel con un lineup internacional y participación gallega, reafirmando la mezcla de estilos y generaciones.

Fanzine Fest no solo destaca por su música, sino también por sus propuestas audiovisuales (como la sección FPS-BPM) y sus talleres abiertos, lo que lo convierte en una experiencia de comunidad única para público y artistas. El festival sigue impulsando la escena local, apoyado por el Ayuntamiento de A Coruña y SON Estrella Galicia.

Programa provisional

Lunes, 1 de diciembre

BONECO & HEY PABLO! LIVE AV en el Planetario

Martes, 2 de diciembre

En el Museo de Bellas Artes

BOMBYX BLOW LIVE

JËAN FIXX LIVE

Miércoles, 3 de diciembre

En la Domus: FPS-BPM

Jueves, 4 de diciembre

En la Domus:

ÁNGEL NOVCAD LIVE

PROMISING YOUNGSTER & THE PANIC ROOM LIVE AV

Viernes, 5 de diciembre

En la Fundación Luis Seoane:

AIZIKOVIC DJ

DIEGO SANJURJO DJ

JEROME HILL DJ

LEX G DJ

Sábado, 6 de diciembre

En el Teatro Colón:

KE LEPO & FÉLIX BUFF LIVE

MÚSCULO! LIVE

En la Fundación Luis Seoane:

ARCHITECTURAL DJ

EKATA DJ

ELECTRIC RESCUE LIVE

NUTE DJ

TROKAS DJ

Domingo, 7 de diciembre

En la Iglesia de las Capuchinas:

GARZA LIVE

LEFRENK LIVE

En la sala O Túnel:

ELEKTRÓGENA DJ

GNOMALAB VJ

JUAN LESTA VJ

KERRIE DJ

MIST GASP LIVE

MUCROVISION VJ

NEUKLEONEN LIVE

ORPHX LIVE

PLANT 43 LIVE

ROI & THE PANIC ROOM LIVE AV

SLIT OBSERVERS LIVE

THE PANIC ROOM VJ

Un festival que se ha ido consolidando poco a poco

Fanzine Fest nació en 2015, aunque hunde sus raíces en la apertura del Fanzine Club y las fiestas que vinieron después. Tras el cierre del club, el proyecto mutó en un festival sin sede fija, hasta convertirse en el Fanzine Fest actual. Durante más de una década, la cita ha convertido A Coruña en referente de la electrónica de vanguardia, combinando música, visuales y talleres con artistas locales, nacionales e internacionales. Su décimo aniversario en 2024 marcó un hito con todas las entradas agotadas.