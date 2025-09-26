Ofrecido por:
El Fanzine Fest vuelve a A Coruña la primera semana de diciembre con la mejor música electrónica
El festival, ya un veterano de la ciudad, se celebrará entre los días 1 y 7 de diciembre en algunos lugares emblemáticos y poco habituales
El Fanzine Fest 2025 volverá a llenar de música electrónica la primera semana de diciembre en A Coruña. Este año vuelven a sonar nombres reconocidos y propuestas emergentes que perfilan un cartel diverso que abarca las últimas tendencias de la música electrónica gallega y estatal.
Actuaciones 2025: artistas y espacios
El Fanzine Fest 2025 propone un recorrido sonoro y visual singular, con programación en el Planetario de la Casa de las Ciencias, el Museo de Bellas Artes, la Domus, la Fundación Luis Seoane x SON Estrella Galicia y la mítica sala O Túnel. Entre las actuaciones destacadas de este año figuran sets y directos de artistas como Boneco & Hey Pablo! (live AV), Bombyx Blow, Jëan Fixx, Promising Youngster, Ángel Novcad, Neukleonen, Plant 43, Slit Observers, Mist Gasp, Kerrie, Elektrógena, Orphx y Roi, entre otros.
El jueves y viernes, en la Fundación Luis Seoane, actúan también figuras como Aizikovic, Diego Sanjurjo, Jerome Hill y Lex G; mientras que el sábado en el Teatro Colón serán protagonistas Ke Lepo & Félix Buff y Músculo!. El broche final, como es habitual, llegará en la sala O Túnel con un lineup internacional y participación gallega, reafirmando la mezcla de estilos y generaciones.
Fanzine Fest no solo destaca por su música, sino también por sus propuestas audiovisuales (como la sección FPS-BPM) y sus talleres abiertos, lo que lo convierte en una experiencia de comunidad única para público y artistas. El festival sigue impulsando la escena local, apoyado por el Ayuntamiento de A Coruña y SON Estrella Galicia.
Programa provisional
Lunes, 1 de diciembre
BONECO & HEY PABLO! LIVE AV en el Planetario
Martes, 2 de diciembre
En el Museo de Bellas Artes
- BOMBYX BLOW LIVE
- JËAN FIXX LIVE
Miércoles, 3 de diciembre
En la Domus: FPS-BPM
Jueves, 4 de diciembre
En la Domus:
- ÁNGEL NOVCAD LIVE
- PROMISING YOUNGSTER & THE PANIC ROOM LIVE AV
Viernes, 5 de diciembre
En la Fundación Luis Seoane:
- AIZIKOVIC DJ
- DIEGO SANJURJO DJ
- JEROME HILL DJ
- LEX G DJ
Sábado, 6 de diciembre
En el Teatro Colón:
- KE LEPO & FÉLIX BUFF LIVE
- MÚSCULO! LIVE
En la Fundación Luis Seoane:
- ARCHITECTURAL DJ
- EKATA DJ
- ELECTRIC RESCUE LIVE
- NUTE DJ
- TROKAS DJ
Domingo, 7 de diciembre
En la Iglesia de las Capuchinas:
- GARZA LIVE
- LEFRENK LIVE
En la sala O Túnel:
- ELEKTRÓGENA DJ
- GNOMALAB VJ
- JUAN LESTA VJ
- KERRIE DJ
- MIST GASP LIVE
- MUCROVISION VJ
- NEUKLEONEN LIVE
- ORPHX LIVE
- PLANT 43 LIVE
- ROI & THE PANIC ROOM LIVE AV
- SLIT OBSERVERS LIVE
- THE PANIC ROOM VJ
Un festival que se ha ido consolidando poco a poco
Fanzine Fest nació en 2015, aunque hunde sus raíces en la apertura del Fanzine Club y las fiestas que vinieron después. Tras el cierre del club, el proyecto mutó en un festival sin sede fija, hasta convertirse en el Fanzine Fest actual. Durante más de una década, la cita ha convertido A Coruña en referente de la electrónica de vanguardia, combinando música, visuales y talleres con artistas locales, nacionales e internacionales. Su décimo aniversario en 2024 marcó un hito con todas las entradas agotadas.