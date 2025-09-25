Sabina se despide de A Coruña con un emotivo vídeo: "Fueron dos noches inolvidables"

Sabíamos que no sería un adiós definitivo. Joaquín Sabina quiso guardar lo mejor para el final, y lo hizo en A Coruña, ciudad a la que nunca ocultó su predilección. "Los que mejor cantáis", proclamó el pasado 20 de septiembre, en el que fue su último baile en el Coliseum coruñés.

El cantautor, que colgó hasta tres vídeos tras su paso por Galicia, eligió el último como el más especial. En apenas dos horas, el montaje ya sumaba más de 24.000 visualizaciones, 1.400 "me gusta" y cerca de 50 comentarios en redes.

En el vídeo, acompañado de la canción Mentiras piadosas, se muestra a un Sabina cercano y disfrutón: en el camerino, con un cigarrillo en la boca y una sonrisa asomando entre las arrugas; segundos antes de subir al escenario, colocándose su inseparable sombrero y apurando un último trago de vino. Son imágenes íntimas que, entrelazadas con planos de A Coruña y su mar, resumen la complicidad del artista con la ciudad.

"Fueron dos noches inolvidables. Hasta siempre", escribió en la descripción del vídeo. Y, como quien no quiere decir adiós del todo, aprovechó para recordar su próximo concierto en Granada, cita en la que seguirá despidiéndose de los escenarios con la gira que ha marcado este año.

La última actuación de Sabina en A Coruña dejó a sus seguidores con un vacío inevitable, pero también con el recuerdo imborrable de dos veladas mágicas que quedarán guardadas en la memoria colectiva de quienes llenaron el Coliseum. Porque, como él mismo dijo, en A Coruña se canta mejor que en ningún otro lugar.