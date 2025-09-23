Resurrection Fest adelanta el primer cartel de su edición de 2026: estos son los artistas

Resurrection Fest Estrella Galicia anuncia que suma al cartel de su próxima edición a la banda británica Iron Maiden, que volverán a Viveiro tras una década de ausencia con su espectacular gira Run For Your Lives, en la que repasarán todos los grandes himnos de su carrera.

A este regreso se suma Limp Bizkit, que ofrecerá en el festival su único concierto en España en 2026, un retorno muy esperado por sus seguidores tras 14 años sin pisar territorio español. Además, se confirma la presencia de una figura icónica del rock internacional: Marilyn Manson, que formará parte de la alineación principal del evento.

El avance de cartel no se detiene ahí. También se incorporan nombres de primer nivel como Trivium, una de las bandas más queridas por el público del festival, y Cavalera Conspiracy, quienes interpretarán de forma exclusiva el legendario disco Chaos A.D. de Sepultura.

El cartel se completa con una cuidada selección de bandas que abarcan distintos estilos dentro del espectro del metal y el rock alternativo. Desde Estados Unidos llegarán P.O.D. (único concierto en España en 2026), auténticos referentes del nu metal internacional, y Blood Incantation (único concierto en España en 2026), una de las formaciones más respetadas y vanguardistas del death metal contemporáneo.

Cartel Resurrection Fest Estrella Galicia 2026

Se suma también la presencia de Converge (único concierto en España en 2026), banda de culto del hardcore y el metal experimental, cuyo legado ha sido fundamental para el desarrollo de la música extrema moderna.

Desde Finlandia, The Rasmus (único concierto en España en 2026) traerán su reconocible propuesta de rock alternativo melódico, mientras que la nueva generación del metalcore estará representada por Imminence (único concierto en España en 2026) y Thrown, dos de los nombres con mayor proyección internacional en los últimos años. También destaca la presencia de Caliban (único concierto en España en 2026), pioneros del metalcore alemán, y de los alemanes Feuerschwanz (único concierto en España en 2026), conocidos por su vibrante directo cargado de energía folk-metal.

Desde Japón aterrizarán Man With A Mission (único concierto en España en 2026), una banda que ha sabido combinar el rock alternativo con una imagen única y una base de fans en constante crecimiento. Por su parte, el hardcore más contundente llegará de la mano de Get The Shot (único concierto en España en 2026), mientras que House of Protection (único festival en España en 2026) llevará su propuesta directa y visceral al Chaos Stage.

Cerrando este primer avance, The Vintage Caravan (único concierto en España en 2026) ofrecerán una potente dosis de rock psicodélico y clásico con sello islandés.

Asimismo, House of Protection ofrecerá en Resurrection Fest su única actuación en un festival en España en 2026, consolidando la apuesta del evento por propuestas emergentes de gran calidad.

Venta de entradas y más artistas por confirmar

Los nuevos abonos se pondrán a la venta el próximo martes 30 de septiembre a las 13:00 horas, y se publicará próximamente toda la información relativa a la compra de entradas.

Asimismo, la organización ha confirmado que este primer anuncio es solo el comienzo. En las próximas semanas se desvelarán nuevas incorporaciones al cartel y otras sorpresas, en lo que promete ser una de las ediciones más ambiciosas e inolvidables de la historia del Resurrection Fest Estrella Galicia.

La edición de 2026 contará, una vez más, con el compromiso institucional que ha sido clave en el desarrollo del festival. La Xunta de Galicia, a través de los Concertos do Xacobeo, reafirma su apoyo a este gran evento cultural, al igual que la Deputación de Lugo y el Concello de Viveiro, que seguirán colaborando activamente con la organización para hacer posible una experiencia única para miles de asistentes.

Desde sus inicios en 2006, Estrella Galicia ha acompañado al Resurrection Fest como principal patrocinador privado. Mucho más que la cerveza oficial del festival, la marca gallega ha sido y sigue siendo parte fundamental del proyecto, contribuyendo activamente a su consolidación y crecimiento. Esta alianza estratégica representa un compromiso común con la música, la autenticidad y el arraigo en Galicia.