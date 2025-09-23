OUR FEST 2025 se celebra este 27 de septiembre en Ourense: conciertos, servicio de bus, entradas...

Cuenta atrás para OUR FEST 2025. El evento convertirá Expourense en el epicentro cultural con la celebración de su cuarta edición, que despide el mes de septiembre con seis bandas de referencia. Consolidado como una de las citas más singulares del calendario gallego, el festival concentra propuestas exclusivas y artistas internacionales que raramente visitan Galicia.

OUR FEST ha situado a Ourense en el mapa de los grandes eventos musicales y este 2025 refuerza su identidad con las actuaciones confirmadas de Kruder & Dorfmeister, Happy Mondays, Mercury Rev, León Benavente, Viva Belgrado y Dream Nails el 27 de septiembre.

Una cita a la que acuden miles de asistentes cada mes de septiembre, reforzando la hostelería, la ocupación hotelera y el comercio local. Y es que OUR FEST se ha convertido en un motor cultural y económico para la ciudad, que ofrece a los visitantes un entorno único con el termalismo, la gastronomía y la vida urbana de la urbe como parte de la experiencia.

La edición 2026 cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia en el marco de los Conciertos del Xacobeo, así como con la colaboración de la Deputación de Ourense, el Concello de Ourense y Estrella Galicia. Una red institucional y privada que sostiene el proyecto desde su nacimiento y que refuerza la proyección de Ourense también como destino cultural", señala la organización.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas para OUR FEST 2025 pueden adquirirse a través de ourfest.gal y ataquilla.com. Las localidades están a la venta por 40 euros más gastos de gestión.

La organización, además, informa de que para acudir al festival, los asistentes podrán usar la línea L4 del bus urbano de Ourense, que conecta la ciudad con Expourense y realiza paradas en el IES Xesús Ferro Couselo y en el Pazo dos Deportes. Este bus tiene una frecuencia de 45 minutos desde las 06:30 hasta las 22:15 horas.

El festival, por otro lado, pondrá a disposición del público un servicio especial de lanzaderas para regresar a la ciudad de Ourense. Estos buses saldrán de Expourense e irán hasta el parque de San Lázaro entre las 01:00 y las 03:00 horas.