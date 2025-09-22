El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, hace balance del Caudal Fest: "Es una apuesta ganadora"

El Caudal Fest ha dejado, un año más, un buen sabor de boca en Lugo. La última gran fiesta del verano cerró la edición 2025 con una gran afluencia de público, que disfrutó de los conciertos del viernes 19 y el sábado 20 en el entorno del río Miño y el Pazo de Feiras e Congresos del municipio lucense. "Es una apuesta ganadora", señaló el alcalde de Lugo, Miguel Fernández.

Miles de personas se dieron cita este pasado fin de semana en el Caudal Fest, un evento caracterizado por la diversidad, la música y la convivencia intergeneracional. "El Caudal Fest demostró que es una apuesta ganadora para Lugo y que hoy ya es una cita consolidada en el calendario cultural y musical del país", indicó el regidor.

Así, Fernández recordó que este proyecto nació por iniciativa municipal y calificó la decisión de "valiente" al haber recibido críticas por parte de la oposición: "Con el tiempo, se demostró que es necesaria. Ahora vemos como otras administraciones se suman, algo que celebramos, pero es preciso reconocer que sin el impulso del concello este festival no existiría. Y seguimos siendo su principal apoyo institucional".

Love of Lesbian, Duncan Dhu, Dani Fernández, Melendi o Carolina Durante hicieron vibrar al público acompañados por bandas emergentes que completaron un cartel pensado para todos los públicos y generaciones. El ayuntamiento celebra que la organización funcionó de forma "modélica", con servicios coordinados y sin incidencias.

Fernández, además, valoró el retorno económico y social del evento: "El Caudal no es solo música: es empleo, hoteles completos, hostelería a pleno rendimiento, comercio local funcionando y una proyección cultural enorme para Lugo. Es una herramienta que nos ayuda a desestacionalizar el turismo y que sitúa nuestra ciudad en el mapa de los grandes festivales del Estado".

El Caudal Fest se ha consolidado desde su primera edición en 2018 como un complemento perfecto del Arde Lucus y el San Froilán, convirtiéndose en un puente entre el verano y el otoño. El festival, además, ya ha confirmado las fechas para 2026: será el 18 y el 19 de septiembre.