Dani Fernández conquista el Caudal Fest en Lugo con la camiseta del Breogán

Diferentes momentos de Dani Fernández con la camiseta del Breogán. CB Breogan.

La ciudad de Lugo está disfrutando este fin de semana del festival Caudal Fest, un gran evento que se celebra en los Jardines del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo.



Es habitual que los artistas aprovechen para hacer referencias a equipos o situaciones locales, como mostrar indumentarias de clubes de fútbol o baloncesto.

En Lugo, el sentimiento por el Breogán es amplio. Y es algo que no quiso dejar pasar desapercibido Dani Fernández.

El artista portó durante su concierto una camiseta del club lucense, el único representante gallego en la máxima categoría del baloncesto masculino.

"Me has invitado a bailar" fue una de las canciones que interpretó, como se puede ver en el video compartido por el club en redes sociales, y que levantó pasión.

Melendi, Love of Lesbian, Carolina Durante, Duncan Dhu y Zahara, además de artistas gallegos como The Rapants y Lisdexia, consolidan este cartel como la gran cita que cierra el verano gallego