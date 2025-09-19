El rapero coruñés Habló Pabló estrena el videoclip oficial de 'Jerga gallega'

El rap gallego vive un momento dulce, y uno de sus protagonistas es Habló Pablo. Tras superar el millón de reproducciones en redes sociales este verano, el artista estrena el videoclip oficial de Jerga gallega, tema incluido en su disco No soy nadie pero soy yo y convertido ya en fenómeno cultural.

El estreno se produjo este jueves 18 de septiembre, a las 21:00, en su canal de YouTube.

La canción mezcla rap y retranca para reivindicar el idioma y las expresiones coloquiales de Galicia, acercando la cultura popular al público de fuera de la comunidad.

La colaboración con As Lembranzas, un grupo de cantareiras gallegas, añade sonoridades tradicionales que refuerzan el vínculo entre las raíces y la modernidad urbana.

El videoclip, dirigido por la coruñesa Olalla Ferga (Ferga’s Project) y producido por Juande Dios Martín, se grabó entre el Colegio Escolapios Calasanz, con la participación del alumnado, y la zona de San Vicente de O Grove, combinando escenarios urbanos y naturales.

Con este lanzamiento, el rapero herculino reafirma su apuesta por un rap con identidad, capaz de trascender lo musical para convertirse en una declaración cultural y social. “Jerga gallega” muestra además un registro más desenfadado y lúdico del artista, consolidando su versatilidad y su conexión con públicos diversos, tal y como destacan en nota de prensa.