Ilegales cancela su concierto en A Coruña para que su líder pueda tratarse del cáncer que padece

Ilegales cancela su concierto en Noites do Porto en A Coruña por motivos de salud

Ilegales ha cancelado su concierto en Noites do Porto, en A Coruña, tras anunciar que el líder del grupo, Jorge Ilegal, debe someterse a un tratamiento contra el cáncer. La banda tenía previsto actuar el viernes 26 de septiembre en el muelle de Batería, pero finalmente será otro grupo el que esté con Ana Curra.

La recogió en un comunicado en redes sociales la "tan difícil como inevitable" decisión. "Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda", indica el grupo.

"En los últimos días, la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer", continúa.

Ilegales ha agradecido al público que lleve más de cuatro décadas acompañando a la banda y traslada sus disculpas a aquellas personas que tenían entradas o planes para disfrutar de los próximos conciertos. "Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo", indica el grupo.

La organización de Noites do Porto, por su parte, ha informado este viernes de que trabaja en traer una banda sustituta "ilusionante", al mismo tiempo que manda a Jorge Ilegal todo su cariño y le desea una pronta recuperación.

"Somos conscientes de que esta noticia puede resultar decepcionante, pero estamos trabajando contrarreloj para agendar una banda a la altura", informa a través de un comunicado la organización de Noites do Porto.

¿Qué pasa con las entradas?

Las entradas para el concierto de Ilegales y Ana Curra siguen siendo válidas. La organización explica que, una vez anunciada la banda sustituta, los ciudadanos podrán valorar si quieren ir igualmente al concierto o solicitar la devolución del importe de las localidades. Aquellos que lo prefieran, sin embargo, pueden pedir ya la devolución del dinero.

"Os pedimos un poquitín de paciencia hasta conocer el nuevo nombre, os aseguramos que será también muy ilusionante. Gracias por la comprensión, la energía y por hacer de este festival algo tan especial año tras año. Seguimos", concluye la organización en su comunicado.

Los conciertos de Noites do Porto

Noites do Porto 2025 arrancará el próximo 23 de septiembre con el concierto de Yazz Ahmed y Ralph Wyld en Jazz Filloa, mientras que Garufa Club acogerá al día siguiente el concierto de Deadletter.

The Lemonheads y Moura actuarán el jueves 25 en Playa Club, y la organización confirmará lo antes posible quién acompañará a Ana Curra en el muelle de Batería el día 26.