Pablo Alborán regresa a los escenarios de A Coruña como única parada gallega de su gira

El Coliseum suma un nuevo concierto a su agenda en Galicia para 2026. A Coruña será una de las nueve ciudades españolas que visitará Pablo Alborán en su nueva gira Global Tour.

Los billetes para su actuación en el Coliseum, que tendrá lugar el 4 de julio de 2026, estarán disponibles a partir de la próxima semana.

El lunes 22 a las 10:00 horas se iniciará la preventa SMusic, el miércoles 24 a las 11:00 horas tendrá lugar la preventa para fans y ese mismo día a las 17:00 horas comenzará la venta general. Los canales de venta serán Enterticket, Ataquilla y la taquilla de la plaza de Ourense.

Esta visita supondrá la quinta ocasión en la que el artista malagueño suba al escenario del multiusos coruñés. Pablo Alborán debutó en el Coliseum en 2013, repitiendo posteriormente en las giras de 2015, 2018 y 2023.

Según datos del Concello, han sido algo más de 30.100 espectadores los que disfrutaron de sus conciertos en el recinto municipal, lo que supone una media de más de 7.500 espectadores por espectáculo.

En julio de 2026, A Coruña tendrá ocasión de contar nuevamente con una actuación de Pablo Alborán en el Coliseum, sumándose a la lista de conciertos ya anunciados de Dani Martín —por partida doble—, Mikel Izal, Hijos de la Ruina y Celtas Cortos, que ya forman parte de la programación musical del recinto para el próximo año.