El Ciclo Momentos Alhambra regresa a A Coruña con Melifluo el 8 de noviembre

Momentos Alhambra regresa este otoño con conciertos únicos que harán parada en la ciudad herculina con Meliflou, el sábado 8 de noviembre en El Pantalán.

El ciclo acogerá algunas de las salas más emblemáticas del país, y en los espacios efímeros propuestos por Jardín Alhambra en diferentes ciudades del territorio nacional.

Todo esto, dentro del ciclo Momentos Alhambra, como parte de la celebración del centenario de Cervezas Alhambra.

Ciudades como Madrid, Gijón, Vigo, León, A Coruña, Córdoba y Granada serán el escenario de artistas que transitan por los géneros musicales más diversos: rock, indie, fusión flamenca o new jazz...

Cartel Ciclo Momentos Alhambra

Así, Melifluo, que actuará en A Coruña el 8 de noviembre, será uno de los más esperados al tratarse del proyecto de los hermanos Gómez Parrilla.

Juntos han evolucionado hacia un sonido eléctrico y vibrante, fusionando pop electrónico, rock y trip-hop con una mirada introspectiva que equilibra energía y delicadeza.

Las entradas estarán a la venta en: https://www.cervezasalhambra.com/es/momentos-alhambra.